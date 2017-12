Standbeeld voor George Michael zorgt voor stevige discussie TC

11u18 0 AP Showbizz Volgens zijn fans verdient hij er één, maar de buren werken tegen.

Komt er een standbeeld van George Michael in de Londense buitenwijk Highgate Village? Nu zijn sterfdag (25 december) dichterbij komt, lopen de discussies over het onderwerp hoog op. Fans en platenfirma willen graag dat er een standbeeld komt in een parkje nabij de vroegere woning van de zanger, die vorig jaar overleed. Maar de inwoners van Highgate Village zijn minder overtuigd. "Een standbeeld zou wat overdreven zijn", klinkt het bij een buurman. "George was geen staatsman. Hij heeft de geschiedenis niet veranderd. Wij vinden een gedenkplaat aan de gevel van zijn huis al voldoende."

Bedevaartsoord

De buren vrezen bovendien dat een standbeeld de wijk zou kunnen veranderen in een soort van bedevaartsoord voor de 'Last Christmas'-zanger. "Wij zijn hier op onze rust gesteld. We zitten dus niet te wachten op hysterische Wham!-fans die om de haverklap kransen komen leggen of kaarsjes laten branden." De lokale politici zijn er nog niet uit of ze de plannen voor een standbeeld willen steunen. "We moeten ook het financiële plaatje bekijken", zegt Liz Morris van het bestuur. "Maar dat we voor een blijvend eerbetoon aan George zullen zorgen, staat wel vast. Op welke manier moeten we nog bepalen."