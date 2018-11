Stand-upcomedian Michael Van Peel stopt met eindejaarsconference KD

12 november 2018

19u49

Bron: Belga/WTTAA 0 Showbizz Michael Van Peel stopt na tien jaar met zijn eindejaarsconference “Van Peel Overleeft”. Dat maakte de Antwerpse stand-upcomedian zelf bekend in de podcast van Alex Agnew. De conferentie “Van Peel Overleeft 2018" wordt de tiende en laatste conference.

Het was intussen een jaarlijkse traditie: Michael Van Peel die een jaaroverzicht brengt in de Vlaamse culturele centra. De show was ook te zien op Canvas. Dit jaar brengt hij zijn tiende en ook laatste conference. “Ik heb altijd gezegd dat ik het niet ging blijven doen. Ik ga andere dingen doen hierna. Ik heb het gevoel dat ik daarmee al heb gezegd wat ik wou zeggen. Ik vond het een goed moment om hier af te sluiten.”

Wat hij nadien precies gaat doen, is niet helemaal duidelijk. “Ik zou wel eens langer willen werken aan een show. Op het moment dat de show goed zit voor mij, is het zowat eind januari. En dan is hij eigenlijk al bijna gedaan en al lang opgenomen voor de tv. Ik heb dat graag gedaan en ben daar elk jaar in blijven groeien. Het is tijd om verder te groeien en de volgende stap te zetten.” Er liggen alleszins veel ideeën klaar. “Het wordt wellicht een volwaardige comedyshow”, aldus de comedian.