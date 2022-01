Stand-in Emma Watson vertelt over opnames ‘Harry Potter’: “We vonden het heerlijk om meisjesachtige dingen te doen”

Felicity Miles was vier jaar lang stand-in voor Emma Watson, die Hermelien Griffel speelde in de ‘Harry Potter-films. “Wanneer er beelden gemaakt moesten worden van ver weg of van de achterkant van Hermelien, dan konden ze mij gebruiken”, legt ze uit in een interview met Daily Mail. “Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, kan je namelijk maar vier uur per dag werken. Door mij te gebruiken, konden ze veel meer filmen. Maar ik was geen stunt double, dus ik moest niets gevaarlijk doen.”

Felicity kreeg de rol toen ze tien jaar oud was. Er werd haar eerst verteld dat ze 12 weken moest werken, maar dat werd uiteindelijk vier jaar. Zo speelde ze mee in de eerste drie films uit de reeks. “Het was een geweldige ervaring, iedereen was zo lief”, herinnert Felicity, die nu een podcast over de films (‘Behind the wand’) heeft, zich. “Het was zo leuk om samen op de set te staan. Nu ik eraan terugdenk: ik denk dat we een nachtmerrie waren tijdens de opnames van de eerste film. We speelden de hele tijd spelletjes en klooiden maar wat aan. Het voelde niet als een job.”

Volledig scherm Emma Watson, Daniel Radcliffe en Rupert Grint als kind. Zij waren de hoofdrolspelers in de 'Harry Potter'-filmreeks. Felicity was stand-in voor Emma. © rr

Eén grote familie

“Het was één grote familie”, vervolgt ze. “Dat klinkt misschien melig, maar met het verstrijken van de tijd leerden we elkaar ook beter kennen. We aten zowat elke dag samen. En als we op locatie filmden, brachten we de avonden samen door. Dan gingen we zwemmen als ons hotel een zwembad had, of keken we films in elkaars kamer.” Een van haar favoriete herinneringen is het moment waarop producent David Heyman een hele bowlingzaal afhuurde voor de cast en crew. “Aangezien Dan (Radcliffe, red.), Rupert (Grint, red.) en Emma steeds beroemder werden, was dat de enige realistische manier voor ons om ons te amuseren.”

Het beste contact had ze met Emma Watson. “We vonden het heerlijk om samen meisjesachtige dingen te doen, zoals danslessen. We hielden ook van schilderen en praatten over jongens, zoals tieners doen. Ik vond het geweldig om bij haar te zijn en ik denk dat ze mij ook leuk vond. Ik denk dat we tijd doorbrachten omdat we oprecht vrienden waren, in plaats van dat het moest omdat we de enige meisjes waren.”

Intussen heeft ze geen contact meer met Emma, moet Felicity toegeven. Met heel wat andere castleden is er wél nog contact. “Ik mis ‘Harry Potter’, maar ik heb er warme herinneringen aan. Het was zo leuk om deel uit te maken van de tovenaarswereld.”

