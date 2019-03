Stan Van Samang wordt veertig: 40 dingen die je moet weten over de jarige zanger SD

19 maart 2019

13u00 0 Showbizz Hiep hoera voor Stan Van Samang! Hij hoort vanaf vandaag, 19 maart, bij het rijtje veertigers. Een mijlpaal voor de zanger/acteur, die zijn showbizzcarrière begon in 2001. Toen vertolkte hij de rol van agent Kevin De Kesel in ‘Wittekerke’, de serie waarvan hij in 2007 ook de begintune mocht inzingen. Zijn zangtalent bleef niet onopgemerkt en in datzelfde jaar werd Stan gevraagd voor ‘Steracteur Sterartiest’, dat hij ook won. Sindsdien verkoopt de Leuvenaar de ene na de andere concertzaal uit. Af en toe is hij nog te zien als acteur, zoals in de Eén-reeks ‘Zie mij graag’. Om zijn verjaardag vandaag te vieren: per levensjaar één weetje over Stan Van Samang.

1. Stan deed auditie voor de acteeropleiding van Studio Herman Teirlinck, maar werd niet toegelaten. “Ik heb huilend op de tram gezeten. Ken je dat gevoel dat je eindelijk gevonden hebt wat je zoekt, en dat iemand dan toch tegen je zegt: “Dit is niets voor jou”? Dat stort je wereld wel een beetje in. Heel hard zelfs.”

2. Hij volgde dan maar een opleiding kleinkunst aan de Studio, maar maakte deze niet af.

3. Toen hij vijftien was, zong hij bij ‘The Unauthenticated.’ De groep had niet altijd evenveel succes, want Stan kreeg regelmatig volle pinten bier naar zijn hoofd gegooid. “Het moet niet, maar je leert ontzettend veel als je eens een pint naar je kop gesmeten krijgt”, zei hij daarover.

4. Met die groep speelde hij in 1999 wel op Marktrock in Leuven.

5. Na zijn periode in de Studio, ging Stan in een fabriek werken. Op zijn laatste dag, ging hij iedereen een hand geven en vertelde hij hen dat ze nog van hem zouden horen. En zo geschiedde.

6. Vanaf 2001 vertolkte hij de rol van Kevin in de serie Wittekerke.

7. Hij mocht vanaf 2007 ook de begingeneriek van die serie inzingen.

8. In 2006 won Stan het eerste seizoen van ‘Steracteur, sterartiest’. Hij zamelde daarmee 25.000 euro in voor Het Balanske, een centrum in Tielt-Winge dat activiteiten organiseert voor personen met een handicap en hun gezin.

9. Zelf beschouwt Van Samang de ontmoetingen met gitarist en producer Eric Melaerts en Henk Vermeulen, zijn manager, als de grootste prijzen die hij na ‘Steracteur, sterartiest’ kreeg.

10. In tegenstelling tot de meeste winnaars van talentenjachten, wachtte Stan maar liefst een jaar om zijn debuutalbum ‘Welcome home’ uit te brengen. “Ik kon na de tweede aflevering van ‘Steracteur, sterartiest’ al een platencontract tekenen, zodat er drie weken later een plaat in de winkel zou liggen. Maar zo ben ik niet. Muziek is me veel te kostbaar om het zomaar te grabbel te gooien", vertelde hij daarover.

11. Stan trok samen met zijn goede vriend en mede-acteur Roel Vanderstukken op tournee in de lente en zomer van 2007.

12. Eerste single ‘Scars’ behaalde de eerste plaats in de Vlaamse Ultratop 50.

13. Terwijl zijn muziekcarrière opbloeit, blijft Stan acteren. Zo speelt hij - met enkele tussenpozen - de rol van Steve in de serie ‘Vermist’.

14. De carrière van Stan kreeg een nieuwe boost toen toen hij in 2015 deelnaam aan het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’, waarin artiesten elkaars nummers coveren.

15. Van Samang was veruit de meest populaire deelnemer, en stond na afloop van de show met maar liefst zes nummers in de Ultratop 50. Een record.

16. Daarenboven bezette hij ook de eerste en tweede plaats in de hitlijst met de nummers ‘Een ster’ en ‘Goeiemorgend, goeiendag.’

17. Het compilatiealbum ‘Liefde voor Publiek’ stond ook op de eerste plaats in de album-hitlijsten.

18. Het album brak het record van Clouseau door het langst op nummer 1 te staan als Belgische plaats in het Nederlands of het Engels, en kreeg er tweemaal platina voor. Dat betekent dat er 40.000 exemplaren over de toonbank gingen.

19. Hoewel hij vaak geassocieerd wordt met Nederlandstalige nummers, zingt van Samang het liefst in het Engels. “Bij de popmuziek die ik maak, past het Engels beter als voertaal.”

20. In 2017 stond van Samang twee keer in het Antwerpse Sportpaleis.

21. Ter ere van zijn Sportpaleis-concerten gaf hij twee golden tickets weg, die voor de komende tien jaar toegang zouden bieden tot alle concerten van de zanger.

22. Ook het buitenland blijft aanlokkelijk voor Stan. Al sinds hij een kind was, droomde hij ervan om in stadions en op grote podia te staan.

23. De zanger houdt écht niet van het moment vlak voor hij het podium op moet. “Ik ben zelfs zo nerveus, dat ik opgelucht zou zijn als iemand me komt melden dat de show niet doorgaat”, zegt hij. “Die blijdschap zou uiteraard snel omslaan, want ik wil niets liever dan optreden. Maar een deel van mij zou echt een zucht van verlichting slaken.”

24. In 2017 bracht Stan een ‘Best Of’-album uit, naar aanleiding van tien jaar op de planken.

25. Van Samang woont terug in het dorp waar hij opgroeide, Wijgmaal. De reden? Hij had heimwee naar zijn geboortegrond.

26. In juli 2017 kwam een van Stan’s dromen uit: hij mocht op Werchter Boutique spelen.

27. Aangezien Stan in Wijgmaal woont, kwam hij gewoon met de fiets naar het festivalterrein.

28. De zanger is grote fan van Luka Bloom en KT Tunstall.

29. Al zestien jaar deelt hij lief en leed met zijn Barbara.

30. Aangezien Barbara drager is van het zogeheten ‘Angelina Jolie’-gen, en 86 procent kans had om een agressieve kanker te krijgen, onderging ze een preventieve amputatie.

31. In juni 2017 verwelkomde Stan zijn eerste kind, zoontje Lenny.

32. Het kleintje had eerst last van zware reflux, en dat baarde zijn papa zorgen. ”’s Nachts slaapt hij heel slecht, Barbara en ik zijn stikkapot,” klonk het.

33. Het waren niet de enige zorgen: het nachtelijk gehuil van zoontje Lenny zorgde ook voor heel wat slapeloze nachten. “Ja, Lenny is een beetje een nachtmens. Die slapeloze nachten zal hij dan ook een beetje van ons beiden hebben. Maar het is ondanks alles genieten”, aldus Stan.

34. Voor de opnames van ‘Zuidflank’ moest Stan Van Samang liefst 10 kilo afvallen. Hij deed het met de hulp van een diëtiste, veel sporten en geen alcohol drinken.

35. Stan Van Samang denkt aan de planeet. “Ik heb me voorgenomen om mezelf en de aardbol een beetje beter te soigneren, bijvoorbeeld door wat minder vlees te eten. Natuurlijk leef ik niet milieubewust genoeg, maar alle beetjes helpen”, klonk het eerder.

36. Een bepaald paar schoenen ziet Stan als zijn grootste miskoop ooit. “Ik heb heel wat vrouwelijke trekjes - hou dit vooral stil - en één daarvan is dat ik zot ben op bottekes. Als ik een mooi paar schoenen in de etalage zie, dan móét ik die hebben. Op dat vlak ben ik erg impulsief: ik koop die schoenen, ook al zijn ze erg duur, en dan blijken ze een beetje te knellen, waarna ik ze in de kast zet. Walgelijk, ik weet het!”

37. Stan zou liever meer gaan sporten. “Ik probeer te tennissen. Ik kan een balletje terugslaan, maar het komt er jammer genoeg niet veel van.”

38. De zanger is grote fan van ‘De ideale wereld’. “Fantastisch gemaakt, heel goed gebracht, heerlijke tv! Daarnaast kijk ik nog altijd met veel plezier naar ‘Het journaal’ en kan ik ‘s nachts uren zappen tussen Discovery Channel en National Geographic.”

39. Moest Stan geen zanger zijn, dan was hij nu wellicht als Brandweerman aan de slag. “Het was mijn kinderdroom en het heeft geen haar gescheeld of het was nog gebeurd ook. Ik heb mij destijds zowel bij de brandweer als bij Studio Herman Teirlinck ingeschreven. Het toelatingsexamen bij de Studio kwam eerst en omdat ik daarin slaagde, ben ik dat examen bij de brandweer niet gaan doen.”

40. Stan heeft ook angsten: “Het is iets heel onnozels, maar mij krijg je écht niet in een labyrint of een spiegelpaleis. Ik ben niet snel bang maar dat durf ik gewoonweg niet. Ik ga daarin dood.”