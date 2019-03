Stan Van Samang vierde zijn 40ste verjaardag: “Geen tijd om echt te feesten” Isabelle Deridder

20 maart 2019

06u37 2 Showbizz Als een zanger 40 wordt, viert hij dat uiteraard met... een concert. Maar gelukkig bracht deze krant Stan Van Samang ook een lekkere taart, vlak voor zijn optreden in Antwerpen gisteren.

Veertig? Nee, het voelt “niet als een hele grote mijlpaal” voor Stan Van Samang. “Al moet ik wel toegeven dat het vooral een erg lange dag was. Lenny (het anderhalf jaar oude zoontje van Stan, red.) was al om 3 uur wakker. En om 5 uur moest ik sowieso opstaan: ze kwamen beton gieten. Niet zo fijn natuurlijk, maar aan de andere kant: zo ben ik wel extra lang jarig geweest”, lacht Stan.

“Ik vind het in de eerste plaats erg fijn dat ik mijn verjaardag mag afsluiten met een optreden, want zingen is wat ik het liefste doe. Of ik niet liever een feestje had gehad? Nee, daar heb ik geen tijd voor. En ik weet van Barbara (Stans vriendin, red.) dat ze ook geen verrassing heeft gepland.”

Midlifecrisis? Wat is dat?

“De voorbije jaren verliep dat wel ietsje anders. Dan zei ik de hele tijd dat ik niets zou doen, maar zat ik uiteindelijk ‘s avonds wel met mijn vrienden in mijn stamcafé. Dit jaar heb ik wel een gin-tonic gedronken met mijn ouders, maar voorts hou ik het rustig.”

“Iedereen lijkt plots te veronderstellen dat 40 worden het begin van het einde is, of zo”, lacht Stan. “ Maar jullie mogen gerust zijn: ik ben niets geks van plan. Ik ga niet ineens een moto kopen of een midlifecrisis kweken. (lacht) Ik voel me goed in mijn vel, da’s het voornaamste.”

Tweede kindje?

Ook een tweede kindje is nog niet zeker, ook al zei hij gisteren op radiozender JOE nog dat hij graag opnieuw papa wil worden. “Ik sluit een tweede zeker niet uit, maar voorlopig is eentje meer dan genoeg”, nuanceert de zanger.

Het concert dat Stan gisteren speelde, was overigens een ‘specialleke’: de toeschouwers waren allemaal leraars. Uitgeverij Plantyn hoopte via een exclusieve ‘beleefsessie’ immers de interesse voor haar schoolboeken te vergroten. Er werd niet alleen uitleg gegeven over de handboeken voor het secundair onderwijs, maar er hoorde ook een concert bij. De sessie van Stan was zelfs zo populair dat er een wachtlijst moest worden aangelegd. “Het is jammer dat niet iedereen erbij kon zijn, maar het streelt uiteraard mijn ego dat zoveel mensen wilden langskomen. (lacht)”