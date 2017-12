Stan Van Samang stunt met Golden Tickets: "10 jaar lang gratis naar mijn concerten komen!” Redactie

21u50 0 Vertommen Showbizz Stan Van Samang staat volgend weekend op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017 in het Sportpaleis. Samen met duizenden fans viert hij zijn 10-jarige carrière als zanger. Stan zit echter nooit verlegen om een stunt en zal daarom tijdens de Sportpaleis-concerten twee unieke 'Golden Tickets' wegschenken.

Dat ticket biedt toegang tot alle concerten van Stan Van Samang voor de volgende 10 jaar. Daarmee zorgt Stan voor een primeur, nog nooit eerder zette een zanger zijn fans in de bloemetjes door hen de volgende 10 jaar gratis mee te nemen naar zijn concerten!

Grote liefde

"Het is alom geweten dat mijn liefde voor het publiek erg groot is. Dankzij de fans mag ik al 10 jaar het schoonste beroep ter wereld uitoefenen", zegt Stan. "Ik ben daar zeer dankbaar voor en daarom doe ik iets heel speciaals. Komende vrijdag én zaterdag geef ik elke avond aan een 'Golden Ticket'. Met dat ticket kan je de volgende 10 jaar gratis naar mijn concerten komen, want dan sta je de komende 10 jaar op mijn gastenlijst. Dit is mijn dankjewel voor de afgelopen 10 jaar aan het publiek."