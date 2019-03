Stan Van Samang op zijn 40ste verjaardag bij Joe: “Ik wil terug vader worden” MVO

19 maart 2019

10u50 0 Showbizz Stan Van Samang wordt 40 vandaag. Radiozender Joe ging langs bij Stan in zijn stamcafé voor een verjaardagsinterview.

Als ze vragen naar wat het leven hem na 40 mag brengen, antwoordt hij vol overtuiging dat hij nóg eens papa wil worden. “Om eerlijk te zijn, ik ben kapot. Het slapen is nog altijd, om een understatement te gebruiken, moeilijk. Zes keer opstaan in een nacht is een goede nacht. Maar het allerheftigste dat ik in mijn leven heb meegemaakt, wil ik wel nog eens voelen. En dat is is vader worden. Ik kan dat niet uitleggen maar vanaf seconde één voelde ik het instant geluk en de onvoorwaardelijke liefde. Mijn zoon is fantastisch dus je hebt daar wel wat voor over.”

Bij Joe hoor je Stan Van Samang nog een hele dag voorbijkomen met fragmenten uit zijn verjaardagsbabbel én zijn muziek. Het Joe-avondspitsduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck heeft nog een muzikale verrassing voor Stan. Die hoor je vandaag tussen 16u en 19u.