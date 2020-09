Stan Van Samang getuigt over woelige week: “Ik besef maar al te goed dat ik een grote fout gemaakt heb” BDB

18 september 2020

08u06

Bron: MNM 6 Showbizz Stan Van Samang (41) wil de heisa rond de naaktfoto’s die de voorbije weken van hem gelekt zijn achter zich laten. Dat vertelde hij in de MNM-ochtendshow van Peter Van de Veire (48), die Stan Van Samang (41) wil de heisa rond de naaktfoto’s die de voorbije weken van hem gelekt zijn achter zich laten. Dat vertelde hij in de MNM-ochtendshow van Peter Van de Veire (48), die zelf ook in het oog van de storm stond , en op Qmusic. “Mijn vriendin en kinderen zijn hier het grootste slachtoffer van. Maar alles is uitgepraat met de mensen die ik graag zie.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik ga hier nog één keer iets over zeggen, en dan is het gedaan”, stak de zanger van wal. “Ik besef maar al te goed dat ik een fout gemaakt heb. Een grote, stomme fout. Ik hoop dat het de grootste fout uit m’n leven wordt. Maar ik heb ze gemaakt. En ik ben niet zozeer het grootste slachtoffer, dat zijn mijn vriendin en kinderen. Net als m'n familie, vrienden en fans. Ook zij zien hiervan af.”

Emotionele mens

Daarnaast beklemtoonde Van Samang dat hij nu opnieuw vooruit wil met z’n leven. “De wereld is blijven doordraaien. Ik wil dit graag achter me laten. Anderen zijn blijven presenteren (waarmee Stan verwijst naar Peter en Sean Dhondt, red.), ik ben nog steeds een zanger en wil dat tot het einde van m'n leven blijven doen. Dus vooruit met de geit.” Een stelling waar Van de Veire het volledig mee eens was. “Het klopt voor 300% dat vooral de omgeving hiervan afziet en dat het nu opnieuw vooruit moet gaan.”

Vrijdagavond bijt Stan de spits af met een eerste optreden. “Dat staat al maanden gepland en ik ga dat keihard doen. Ik ben nooit echt nerveus voor een optreden, maar mijn hart bonst nu al in mijn keel. Het gaat raar zijn, maar ik kijk er enorm naar uit. Het voelt alsof het jaren geleden is. Ik wacht vol spanning af wat dat optreden met mij gaat doen, want ik ben een heel emotionele mens.”

Ik blijf in de eerste plaats een zanger. Al is dat een zanger die heel Vlaanderen naakt gezien heeft Stan Van Samang

Peter stak de zanger alvast een hart onder de riem. “Je bent omringd door fantastische mensen, zoals dat bij mij ook is. Dat gaat één seconde speciaal zijn, en dan ga je de beste Stan van Samang zijn die je op een podium kan zijn en een overdonderend applaus krijgen.”

Nieuwe single

Daarnaast vertelde Stan over z’n nieuwe single ‘Don’t close your eyes’ die vrijdagochtend gelanceerd werd. “Dat nummer gaat over de relatie die ik heb met m’n zoontje van 3, die het al eens moeilijk heeft en last heeft van angsten. De song is gevuld met dingen die Len tegen mij zegt als ik aan de rand van zijn bed zit. ‘Jij moet je ogen niet dichtdoen papa, maar ik’ bijvoorbeeld.”

Ook bij Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe op Qmusic kwam Stan tekst en uitleg geven over de voorbije weken. “Alles is uitgepraat met de mensen die ik graag zie en heeft een plaats gekregen”, vertelde hij daar nog. “Maar ik blijf een zanger. Ok, een zanger die heel Vlaanderen naakt gezien heeft. Dat klinkt nu misschien alsof ik alles minimaliseer, maar dat is zeker niet zo. Ik wil gewoon de draad weer oppikken. Ik heb genoeg in de krant gestaan voor de komende tien jaar.”

Lees ook:

Waarom Peter en Sean blijven presenteren en Stan weer optreedt: soms is de korte pijn beter (+)

Internetforum staat vol expliciete beelden van naakte BV’s: “Dit is onacceptabel” (+)

Vonnis geeft meer info prijs over ‘Eveline’, Stan haalt slag (een beetje) thuis: “Facebook zal eens goed lachen met die deurwaarder” (+)