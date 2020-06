Stan Van Samang en Sam Gooris hebben tegenwoordig een stevige baard: “Een uit de hand gelopen weddenschap” Isabelle Deridder

04 juni 2020

18u12 2 Showbizz Ze zitten beiden al een hele tijd thuis door de coronacrisis, maar dat betekent niet dat Sam Gooris (47) en Stan Van Samang (41) mekaar niet kunnen plagen vanuit hun kot. Met opmerkelijke resultaten, want beide heren kunnen tegenwoordig pronken met een fameuze baard.

En dat is blijkbaar de verdienste van Sam Gooris, zo legt Stan uit. “Ik heb in deze gekke periode een weddenschap verloren, en dat was tegen Sam”, legt Stan uit. “Hij had in maart al grappend tegen mij gezegd dat we - zolang de lockdown duurt - onze baard maar moesten laten staan. Ik zei nogal enthousiast dat ik met hem zou meedoen. Ik dacht persoonlijk dat de lockdown maximum een maand zou duren. Niet dus. Maar kom: als het ooit al eens tijd was om te experimenteren met een nieuwe look, dan is het momenteel wel het ideale moment”, lacht Stan.

Van Samang is wel niet van plan om deze weddenschap nog lang vol te houden. “Binnenkort gaat mijn baard er onherroepelijk weer af. Als ik weer buiten mag en nieuwe muziek mag gaan opnemen, dan wil ik dat met een frisse kop doen. Letterlijk”, besluit de zanger.