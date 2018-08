Stan Van Samang een jaar na de geboorte van Lenny: "Ik ben de overtreffende trap van kapot" DBJ

03 augustus 2018

17u29

Stan Van Samang (39) werd vorig jaar rond deze tijd de trotse vader van een zoontje Lenny. Zijn zoontje bezorgde hem veel gelukkige momenten, maar ook veel slapeloze nachten. "Hij loopt ferm rond in huis, maar het zou ook fijn zijn moest hij dat overdag doen in plaats van 's nachts."

De baby van Stan Van Samang en zijn vrouw Barbara heeft last van reflux en bezorgt zijn ouders vaak een slapeloze nacht. "Eigenlijk is het de overtreffende trap van kapot als ik heel eerlijk mag zijn”, reageerde Stan Van Samang vrijdagmiddag op Radio 2. “Het is een fantastisch, maar heel heftig jaar geweest", blikt de zanger terug. "Ik heb mijn zoon een jaar zien groeien en dat is fijn. Maar ’s nachts hoef ik dat niet zo zeer te zien. Ik heb zoiets van: ‘groei jij maar overdag, jongen’”, aldus Stan tijdens het interview.

“Het is écht heftig. Men heeft ons wel eens gezegd dat wij een zoon met pit hebben en dat voel ik”, gaat Stan verder. "Hij loopt ferm rond in huis, maar het zou ook fijn zijn moest hij dat overdag doen in plaats van ’s nachts. Ja, Lenny is een beetje een nachtmens zoals de mama. Die slapeloze nachten zal hij dan ook een beetje van ons beiden hebben. Maar het is ondanks alles genieten, ik versta hem ondertussen ook redelijk goed”, lacht Stan.