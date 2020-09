Stan Van Samang dient klacht in nadat naaktfoto’s van hem circuleren via sociale media BDB

10 september 2020

17u25

Bron: VRT 44 Showbizz Stan Van Samang (41) heeft klacht ingediend tegen onbekenden omdat er al enkele dagen naaktfoto’s van hem en twee andere BV’s circuleren via WhatsApp en andere sociale media. Dat meldt Tom Bauwens, de advocaat van de zanger in een persbericht.



Van Samang waarschuwt in een bericht vooral de jeugd om zeer voorzichtig om te springen met intieme beelden. Hij verontschuldigt zich ook bij alle fans voor de commotie en zegt dat hij hoopt dat slachtoffers van zo’n feiten durven optreden tegen de “gewetenloze daders”.

De acteur en zanger reageert zo voor het eerst op de hetze die eind vorige week ontstond nadat via sociale media gretig naaktfoto’s en -filmpjes gedeeld werden via sociale media als WhatsApp en TikTok. De andere BV’s van wie expliciet materiaal de ronde gaat, hebben nog geen klacht ingediend of gereageerd.

Intussen heeft ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V)zich fel uitgesproken over het delen van de beelden via sociale media. “De foto’s en video’s behoren tot de privésfeer van deze mensen”, schrijft hij op z’n website. “Zij die de beelden verspreiden begaan een misdrijf. Het delen van dergelijke foto’s is dus strafbaar. Voor dit soort van gedrag geldt maar één woord: ongehoord. De schade kan niet overschat worden. Levens worden verwoest, relaties lopen op de klippen. Het is aan ons, als samenleving, om mensen die meewerken aan het verspreiden van dergelijke beelden en het in de hand werken van cyberpesten streng te veroordelen.”

De rechter heeft intussen beslist dat de beelden niet mogen worden gepubliceerd. Wie dat wel nog doet, riskeert een dwangsom van 10.000 euro.