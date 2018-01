Stalker van Katy Perry wordt gedeporteerd KD

25 januari 2018

19u08 0 Showbizz Katy Perry kan opgelucht ademhalen. De 37-jarige man die vastbesloten was "alles te doen om bij haar te zijn", wordt uit de VS gezet.

De Pool Pawel Jurski werd vorige maand in Miami gearresteerd nadat hij tijdens een concert van Katy op het podium probeerde te klimmen. Volgens de politie volgde Jurski de zangeres al een hele tijd. Hij dook op 20 dagen tijd op minstens 6 concerten op en probeerde telkens contact te zoeken met Katy.

Jurski is nu schuldig bevonden aan stalking en verzet bij zijn arrestatie. De procedure om hem naar Polen terug te sturen is in gang gezet.