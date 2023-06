Stakingen blijven aanhouden in Disneyland Parijs: “De muis moet betalen”

BV IN BEELD. Tanja Dexters in intieme kring getrouwd met haar partner Michael: “Mijn bruidsboe­ket ben ik nog snel in een tankstati­on gaan halen”

18 juni 2023. Het is een dag die Tanja Dexters (46) ongetwijfeld nooit meer zal vergeten. De voormalige Miss België is op zondag in het huwelijksbootje gestapt met haar partner Michael. De twee gaven elkaar in intieme kring het jawoord ‘aan de kiosk’ in Durbuy. “Ik ben gelukkig.”