Stakende Hollywoodschrijvers en studio's gaan deze week weer onderhandelen

The Writers Guild of America, de belangrijkste vakbond van Amerikaanse schrijvers, stuurde een e-mail naar zijn leden, waarin het liet weten dat de Alliance of Notion Picture and Television Producers om een bijeenkomst had gevraagd voor aanstaande vrijdag. Daarin wil de groep, die grote productiestudio's en streamingplatforms vertegenwoordigt, praten over een hervatting van contractonderhandelingen.