Stafke uit 'De Buurtpolitie' was vroeger buschauffeur: "Ik werd ooit de huid vol gescholden en bedreigd met een mes" TK

13 juni 2018

15u00

Bron: Dag Allemaal 6 Showbizz Zijn echte naam is Luc De Rick (59), maar iedereen kent hem als Stafke, de vaste figurant uit 'De Buurtpolitie'. De sympathieke gepensioneerde vertelt in Dag Allemaal over zijn dagen op de set van het populaire tv-programma, maar ook over zijn verleden als buschauffeur: " Ik heb eens hoofd aan hoofd gestaan met een razende passagier."

Intussen stond 'Stafke' al 100 dagen op de set van 'De Buurtpolitie'. "Da's best veel, want ze hadden m maar voor één aflevering gevraagd. Maar ik kan me goed inleven en dat viel in de smaak bij de makers. Zo ben ik een vaste edelfigurant geworden." Luc staat erom bekend dat hij zelden een scène opnieuw moet beginnen. "'t Staat er meestal van de eerste take op, ja. Behalve die keer dat Andy me afleidde door gekke bekken te trekken. Hij had er een missie van gemaakt om mijn eerste take in 't honderd te doen lopen. Alles haalde hij uit de kast. Ja, natuurlijk kreeg ik de slappe lach."

Acteren is voor hem echter maar een 'uit de hand gelopen hobby'. "Ik speelde in mijn jeugd ook al toneel en heb heel wat stukken geregisseerd. Op m'n 19de ben ik beroepsmilitair geworden. Ik leidde mensen op om met de vrachtwagen te rijden en verdiende 19.000 Belgische frank (475 euro, nvdr) per maand. Na twee jaar ben ik overgestapt naar De Lijn, omdat ik daar 10.000 frank netto meer verdiende."

Hij weet ook als geen ander dat het beroep van buschauffeur niet altijd even veilig is. "Ik heb eens hoofd aan hoofd gestaan met een razende passagier. Ik werd de huid vol gescholden, maar gelukkig kon ik mijn kalmte bewaren. Die man voelde wel aan dat hij niet naar mij moest uithalen, want dan had ik me verweerd. En die keer dat een man met een mes opstapte, zal ik ook nooit vergeten. Hij stond met dat mes zijn vingernagels te kuisen, keek me aan en zei: 'Je denkt toch niet dat ik ga betalen.' Ik was m'n leven niet beu en ben er niet op ingegaan. En dan waren er nog jongeren die een vuurtje wilden stoken in de bus. Die gasten van tegenwoordig hebben nog weinig respect. Maar toch deed ik m'n job graag, hoor!"