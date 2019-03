Staf Coppens wordt emotioneel tijdens reis met zijn mama Agnes DBJ

17 maart 2019

10u01 0 Showbizz Maandag neemt Staf Coppens zijn mama mee in ‘Weg met ons ma’ en dat wordt allesbehalve een saai reisje. De jongste Coppens trekt met zijn mama Agnes naar de Filipijnen om er te overnachten tussen de doodskisten en te zwemmen met haaien. Die duik maakt Staf zelfs even emotioneel.

“Wablieft?!” Agnes, de 65-jarige mama van Staf Coppens, kan haar oren niet geloven wanneer haar zoon vertelt dat ze voor Weg Met Ons Ma samen naar de Filipijnen reizen. Een reis vol extreme verrassingen. “We gaan crescendo en eindigen met een apotheose. En een happy ending. Hopelijk”, plaagt Staf. “De kans om mijn mama eens helemaal uit haar lood te slaan, laat ik niet liggen.” En dus heeft Staf een pittig do to lijstje opgesteld. Zo neemt hij zijn mama mee naar een kerkhof waar mensen letterlijk tussen de doden leven. Staf en Agnes zullen er ook zelf de nacht doorbrengen tussen de doodskisten.

“Ons moeder hangt eigenlijk met haken en ogen – of zeg maar platen en vijzen – aan elkaar”, lacht Staf voor hun vertrek. “Ze kan tegen een stootje, maar ik ben benieuwd hoe een totaal andere cultuur bij haar zal binnenkomen.” Van die andere cultuur mag Agnes meteen proeven op de Filipijnen. De reis begint in de hoofdstad Manilla. Op het drukste kruispunt van de stad staat haar een eerste opdracht te wachten. Met de huiveringwekkende Edge Coaster heeft Staf nadien een originele manier gevonden om de stad te bewonderen vanop meer dan 180 meter hoogte. Voor wie geen hoogtevrees heeft tenminste. En hoe reageert Agnes wanneer ze haar zoon moet tatoeëren… met een hamer en een bijtel?

Verder weg uit de drukte, op het eiland Cebu, gaat Staf nog een stapje verder en laat hij zijn mama snorkelen bij de grootste wilde haai ter wereld. De twijfel slaat Agnes even om het lijf. “Zeker nadat Mathias en ik in Het Lichaam Van Coppens hebben getest of haaien verzot zijn op mensenbloed”, lacht Staf. De duik in het water blijkt voor Agnes een zware beproeving, die Staf voor het eerst met de limieten van zijn moeder confronteert. En dat besef maakt hem bijzonder emotioneel.

Weg Met Ons Ma: op maandag 18/3 om 20.35.