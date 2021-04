Staf Coppens: “We leven in the middle of nowhere, maar we zijn onwaarschijnlijk gelukkig”

ShowbizzAls alles goed loopt, ontvangen Staf Coppens (40), zijn vrouw Monique (47) en hun kinderen Beau (13) en Nora (11) over een kleine maand de eerste gasten op hun camping in Zweden. ‘We leven in the middle of nowhere, het dichtstbijzijnde verkeerslicht staat 30 kilometer verderop’, lacht de tv-maker die nog vaak te zien zal zijn op de Vlaamse buis, maar die België wel definitief achter zich heeft gelaten voor een minder hectisch leven in de natuur. ‘We zijn hier onwaarschijnlijk gelukkig.’