Staf Coppens verhuist met gezin naar Zweden: “Onze grote droom die uitkomt” TDS

14 september 2020

08u09

Bron: Instagram 45 Showbizz Opmerkelijk nieuws van Staf Coppens (39) en zijn vrouw Monique (47): de twee pakken samen met hun zoon Beau (12) en dochter Nora (11) hun koffers en verhuizen naar Zweden. Dat maakt de VTM-presentator zelf bekend via Instagram. Het koppel kiest voor een leven te midden van de Zweedse natuur om er een camping te openen, maar zal wel gevolgd worden door een cameraploeg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De opnames van het programma ‘Code van Coppens’ zijn momenteel nog volop bezig, maar in de toekomst zien we Staf Coppens dus ook vanuit Zweden tv maken. De presentator gaat er een camping openen en verhuist dit jaar nog naar het Scandinavische land. En uiteraard gaan ook zijn vrouw Monique, zoon Beau en dochter Nora mee het avontuur aan. “Hoog tijd om wat te vertellen”, klinkt het op Instagram. “Off we go!”

Staf doet zijn plannen uit de doeken in een emotionele video. “De kinderen kunnen daar schaatsen, daar zijn keiveel schaatsbanen. En wij openen in de zomer een camping. Dat is een droom die ik al heel lang heb en ik ga dat nu gewoon doen. Het is echt”, klinkt het.

In de video is ook te zien hoe de VTM-presentator het nieuws aan zijn tweelingbroer Mathias vertelt. “Het is onze grote droom, deze plannen. Maar spannend is het wel. We gaan daar een camping opendoen”, aldus Staf. Mathias kan zijn oren duidelijk niet geloven: “Wat? Dat kan niet! Staf, wacht even. Wat?” Mathias moet zelfs zijn tranen verbijten: “Ik vind het leuk, maar ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Jij gaat wel wég uit België, hé. Dat kan ik niet aan! Maar proficiat, respect dat je dat doet. Ik moet alleen even bekomen.”

Aflevering gemist? Herbekijk ze hier op VTM GO.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

LEES OOK:

Staf en Mathias over hun nieuwe ‘Code van Coppens’: “Meest geschifte ideeën kunnen uitwerken”

Staf en Mathias Coppens kraken ‘de code van het najaar’ in speciale aflevering van ‘Code Van Coppens’