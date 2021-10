Staf Coppens scheurt achillespees en moet onder het mes

Staf Coppens is sinds vorige week in het land voor onder andere de opnames van het VTM-programma ‘De Code Van Coppens’ verder af te werken, samen met zijn broer Mathias. Maar afgelopen weekend liep het mis. Staf scheurde zijn achillespees en wordt vandaag geopereerd. “Wat er precies is gebeurd, gaan we niet communiceren” vertelt Stafs manager Bob Savenberg. “Als de operatie achter de rug is, gaan we bekijken hoe we de komende dagen alles gaan herorganiseren. Normaal keert Staf eind deze week terug naar Zweden. Ik ken Staf en hij zal er ook alles aan doen om het schema niet te veel in de war te brengen. Van zodra hij een wandelgips heeft, zal hij hoogstwaarschijnlijk zijn activiteiten opnieuw kunnen hervatten.”