Staf Coppens over de geboorte van zijn zoon: “De hartslag van Beau zakte in de buik zo fel dat ze een spuit met adrenaline hebben gegeven”

Staf Coppens heeft tijdens ‘Camping Coppens’ getoond dat hij een grappige en hippe papa is. Toch waren zijn eerste momenten als vader een grote ramp. “De geboorte van Beau was echt verschrikkelijk”, vertelt Staf aan Het Nieuwsblad. “De hartslag van Beau zakte in de buik zo fel dat ze een spuit met adrenaline hebben gegeven aan Monique. Toen begonnen de verpleegsters op de buik van mijn vrouw te duwen omdat Beau klem zat. Ik zag in die verloskamer zuurstof aan de muur hangen en ben daar gewoon gaan aanhangen. Die verpleegster keek naar mij en zei: ‘Goed idee, doe maar’.”

Uiteindelijk moest de vrouw van Staf met een keizersnede bevallen en kwam het goed. Maar na de geboorte traden er ook complicaties op. “Beau weende veel als baby, we voelden dat er iets niet klopte. Bleek dat hij een kleine hartafwijking had, die gelukkig makkelijk te verhelpen was. Ik herinner me trouwens ook dat ik niet meteen een band had met die baby. Oei, dacht ik, nu ligt daar zo’n blauw wezentje, wat moet ik daarmee? Dat verandert natuurlijk snel. Dan wordt dat wezentje een stuk van jezelf. Dat is mijn bloed, dat voel ik heel sterk.” Intussen is Beau een gezonde jongen van dertien.