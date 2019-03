Exclusief voor abonnees Staf Coppens: “Mijn kinderen hebben dingen van mij geërfd die ik liever niet had gehad” CD

28 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Kinderen plagen en voor de gek houden: het lijkt wel het favoriete tijdverdrijf van Staf Coppens (38). Niet alleen in in het VTM-programma ‘Dat Belooft voor Later’, ook thuis bij zijn gezin. “Ik denk dat ik al die grapjes later als een boemerang in mijn gezicht zal terugkrijgen”, lacht hij in Story.

Staf Coppens is niet aan zijn proefstuk toe als het aankomt op kinderen speels op het verkeerde been zetten. Op zijn Instagram-pagina zijn verschillende filmpjes te vinden waarin hij zijn kinderen Beau en Nora beetneemt. Zo liet hij hen als ‘cadeautje’ witloof en courgette uitpakken voor hun prima rapport. Met niets dan goede bedoelingen, uiteraard. “Om het goed te maken kregen ze elk van mij een nieuw trainingspak om te schaatsen”, lacht Staf. “Ik vind het heerlijk om hen te plagen en vervolgens mee te gaan in hun verbazing. Dat is zo mooi om te zien. Kinderen hebben nog echt die Disney-verwondering, zoals ik het noem. Volwassenen durven die al eens te verliezen.” Zulke spontane reacties mag hij nu ook uitlokken bij andere kinderen, in het gloednieuwe VTM-programma ‘Dat Belooft voor Later’. Daar worden 5- en 6-jarigen geconfronteerd met verrassende en absurde situaties en intussen gefilmd met een verborgen camera. “We maken kinderen onder andere wijs dat ze op de maan landen en sprekende dieren ontmoeten. Het kon niet gek genoeg zijn. We hebben dan ook dikwijls dubbel gelegen van het lachen. De lijn tussen fictie en realiteit is heel vaag bij die leeftijdscategorie.”

Jullie testen eigenlijk het gedrag van die kinderen.

“Klopt, daarom zijn we op voorhand ook gaan praten met een kinderpsycholoog, om te horen welke spelregels we in acht moesten nemen. We wisten vooraf heel goed tot hoe ver we konden gaan en wat werkte. De kinderen werden sowieso vooraf gescreend op mondigheid. Ze mochten niet te introvert zijn.”

Bij jou lijken ze in elk geval erg op hun gemak.

“Ja, ze kennen mij van televisie, hé. Ze weten dat ik een zotteke ben en dat ze bij mij niet te serieus moeten doen.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen