Staf Coppens is helemaal thuis in Zweden: “Als we iets niet mogen weten, spreken de kinderen Zweeds tegen elkaar”

Maandag zult u Staf Coppens de eerste aflevering van ‘De Verraders’ zien presenteren op VTM - zonder zijn broer Mathias dit keer, maar met achttien min of meer bekende Vlamingen die proberen de drie verraders in hun midden te ontmaskeren. Het is een geestig, spannend en psychologisch spel, maar wat écht opvalt? De presentator pikkelt, leunend op een wandelstok en één been in een stevige gips: Coppens had kort voor de opnames zijn achillespees gescheurd. Behalve over de deugddoende werking van pijnstillers, leerde dat ongeval hem ook iets over de Zweedse volksaard - tenslotte is dat zijn nieuwe thuis, sinds hij met vrouw Monique anderhalf jaar geleden Camp Grimsby opende. “Anders, de vorige eigenaar van de camping en intussen een goeie vriend, had op Instagram gezien dat ik mijn achillespees had gescheurd en in het ziekenhuis in België lag. Het was ambetant, want ik moest voor de winter nog wat klussen doen op de camping - elektriciteit afkoppelen, de leidingen leegpompen zodat ze niet zouden bevriezen, dat soort dingen. En toen belde hij: ‘Wat moet er gebeuren op de camping? Volgende week regel ik dat.’ Dat is typisch Zweeds: het zijn afstandelijke, soms wat onderkoelde mensen - niet zoals Nederlanders of Amerikanen, die altijd übervriendelijk goeie dag zeggen. Maar eens ze iemand als vriend beschouwen, is het vanzelfsprekend dat ze je helpen. Hij vroég zelfs niet of hij moest helpen. Hij zei gewoon: ‘Ik zal dat wel doen.’”