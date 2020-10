Staf Coppens is aangekomen in Zweden: “Home sweet home” SDE

06 oktober 2020

15u25

Bron: VTM 3 Showbizz ‘t Is gebeurd! Staf Coppens (39) en z'n gezin zijn aangekomen in Zweden, waar ze een camping zullen openen. Verschillende VTM-gezichten wensen de familie dan ook alle geluk van de wereld toe in een persoonlijke videoboodschap.

Een dikke maand geleden kondigde Staf Coppens het zelf al aan: hij en z'n gezin zouden hun grote droom gaan waarmaken en naar Zweden verhuizen. Staf, z'n vrouw Monique, zoon Beau en dochter Nora vertrokken met de mobilhome richting het Scandinavische land, waar ze ondertussen goed en wel zijn aangekomen, zo blijkt uit een foto op de Instagram-pagina van de presentator. “Home sweet home", schrijft hij bij een foto van z'n kinderen en hond in Zweden.

Hun vertrek gaat in ieder geval niet onopgemerkt voorbij. VTM-collega’s Kürt Rogiers, Karen Damen, Niels Destadsbader, Lieve Scheire, Ruth Beeckmans, Stef Wauters, Nathalie Meskens, Andy Peelman, Jens Dendoncker, Sean Dhondt, Freek Braeckman, Birgit Van Mol, Vincent Fierens & Sam De Bruyn, Dina Tersago, Guga Baúl en An Lemmens lieten Staf niet zomaar vertrekken en bezorgden hem nog een persoonlijke boodschap.

Zo laat Jens Dendoncker weten in zak en as te zitten na Stafs afscheid: “Het begon bij fase 1, ontkenning. Ik dacht dat Zweden een dorpje in de Kempen was. Ondertussen zit ik in fase 4: ik ga u zo missen.” Ruth Beeckmans overspoelt het gezin dan weer met mooie woorden: “Jullie zijn zo’n topfamilie. Droom die grote droom van jullie!” Guga Baúl geeft Staf en zijn gezin één duidelijk advies: “Luister naar Marc Van Ranst en blijf in uw kot!”

De camping moet volgend voorjaar openen. In de loop van 2021 zal ook een tv-programma met werktitel ‘Camping Cöppens' op VTM te zien zijn, waarin het gezin z'n verhuis naar Zweden documenteert.

