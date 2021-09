Staf Coppens is 8 kilo kwijt na eerste Zweedse zomer: “Maar het is geen goede investering op financieel vlak”

Showbizz Gert Verhulst over ups en downs in relatie met Ellen: “Er was direct een soort aantrek­kings­kracht”

8 september Gert Verhulst (53) brengt op 10 september zijn eerste soloalbum ‘Zijn mooiste liedjes’ uit. De nummers zijn stuk voor stuk door Verhulst geschreven en zijn voor hem van grote emotionele waarde. Zoals het nummer ‘Zij’, dat niet alleen geïnspireerd is door ‘Het Huis Anubis’, maar ook een ode is aan zijn vrouw Ellen Callebout (43). In ‘De Telegraaf’ vertelt de Studio 100-baas openhartig hoe groot de liefde is.