Staf Coppens gezicht van campagne 'Honden aan de leiband'

25 juni 2020

15u49

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos 1 Showbizz Dierenliefhebber Staf Coppens (39) is het nieuwe gezicht van de campagne van het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarin roept hij hondeneigenaars op om hun trouwe viervoeters toch zeker aan de lijn te houden.

“Ik ben zot van honden, zot van dieren en de natuur in het algemeen", verklaart Staf Coppens z’n nieuwe engagement voor de campagne ‘Honden aan de leiband’. “Altijd geweest, dat weten jullie al sinds ‘Stafari’ en ‘Wild van Dieren’. Ik heb zelf drie honden en hou die aan de lijn. Zo simpel is dat. Ik wil dan ook mee helpen duidelijk maken hoe belangrijk dat is", klinkt het.

En belangrijk is het zeker. Loslopende honden veroorzaken vaak problemen, klinkt het bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Denk maar aan een doodgebeten reekalfje, vogels die uit hun broedplaats verstoten worden of bange kinderen die lastiggevallen worden door een loslopende hond.

Vandaar de nieuwe campagne. De volgende weken zullen natuurinspecteurs en boswachters trouwens nauwgezet toezien of baasjes hun honden aan de leiband houden. In heel Vlaanderen komen er extra controles en indien nodig wordt er geverbaliseerd.

