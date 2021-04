Staf Coppens en Monique over de relatietest die hun verhuis blijkt te zijn: “Dit was voor ons de gezondst mogelijke beslissing”

ShowbizzStaf Coppens (40) en echtgenote Monique (47): ze vormen een koppel dat de klassieke rollenpatronen al eens durft omgooien. “Als zij mijn vrouw niet was geweest, stonden we nog niet de helft zo ver als nu”, geeft Staf toe. In dit dubbelgesprek vertellen de twee over de obstakels die al op hun pad kwamen tijdens hun Zweedse avontuur, waaronder problemen met hun vergunning, bezorgdheid over zijn mama en moeilijkheden op school. Maar: “Ons huis is verkocht, dus we zitten hier toch al zeker ‘vast’ voor de komende jaren.”