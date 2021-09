Staf Coppens beleefde de eerste zomer op zijn Zweedse camping: “Levenskwaliteit omhoog, maar rijk worden we hier niet van”

Royalty Controver­siële film rond Harry en Meghan schildert William af als schurk

8 september Is William ‘de racist binnen het Britse koningshuis’? De controversiële film ‘Harry & Meghan: Escaping The Palace’ wil het niet letterlijk zo gezegd hebben, maar laat er toch niet veel twijfel over bestaan. De prent, die deze week in première ging, kwam eerder al in opspraak omdat er beelden getoond worden van Meghan Markle die verongelukt, net zoals Diana.