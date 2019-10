Sprookjeshuwelijk voor Daniela & Mitchell uit ‘Mijn Pop-Up-restaurant’ Redactie

08 oktober 2019

06u01

Bron: Story 0 Showbizz Het Maasmechelse koppel Daniela Sparanero (25) en Mitchell Merola (27), bekend van hun deelname aan het VTM-programma ‘Mijn Pop-Up-restaurant’ in 2017, zijn op 23 september in het huwe lijksbootje gestapt. Op vrijdag 27 september volgde het kerkelijk huwelijk in de Sint-Barbarakerk in Maasmechelen, én een avondfeest met viergangendiner in het Fonteinhof in Borgloon.

“Mitchell is heel gelovig, hij vond het belangrijk om in de kerk te trouwen”, vertelt Daniëla in Story. “Hij zag me daar ook voor het eerst in mijn trouwjurk en dat was best een emotioneel moment. Alleen was ik in de haast mijn bruidsboeket vergeten! Een ander hoogtepunt was onze openingsdans. We kozen voor ‘Perfect Symphony’, een mix van Ed Sheeran en Andrea Bocelli. Onze huwelijksreis plannen we pas in januari omdat we ons restaurant Table’O nu niet kunnen sluiten. En nee, kinderen komen er het eerste jaar ook niet, al hebben we allebei een grote kinderwens. Het is trouwens heel fijn om getrouwd te zijn, het voelt op de een of andere manier toch anders aan. Mitchell is sowieso de perfecte match voor mij. We vullen elkaar goed aan: ik ben vrij chaotisch, Mitchell houdt me in het gareel (lacht).”