Sprookje van het jaar: van Nederlandse amateurvoetballer tot Maleisische prins Victor Schildkamp en DBJ

12u21 0 EPA Dennis Verbaas en zijn vrouw Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Ibrahim Showbizz Het moet één van de meest tot de verbeelding sprekende verhalen van het afgelopen jaar zijn. Dennis Verbaas (28) was een amateurvoetballer in Nederland, kreeg modellenwerk in Azië en leerde zo de dochter van een Maleisische sultan kennen. Dennis bekeerde zich tot de islam, veranderde zijn naam in Muhammad Abdullah en trouwde afgelopen zomer met zijn prinses.

Dennis was ooit een talentvol voetballer, maar kreeg een hartstilstand op zijn 17de. Daarna werd hij fotomodel en vond werk in Maleisië en Singapore, waar hij de prinses bij een voetbalclub ontmoette. Haar steenrijke familie behoort tot één van de negen sultanclans die elk om beurt voor vijf jaar de koning van Maleisië leveren.

Gewone familie

Het huwelijk van Dennis afgelopen zomer was in alle opzichten een sprookje. Hij komt uit een doodgewone familie uit het Zuid-Hollandse plaatsje Lisse. Zijn vader werkt in de bloemenhandel en zijn moeder bij Miss Etam. De prinses oogstte in Maleisië bewondering omdat zij het aandurfde met een ‘gewone jongen’ uit het buitenland te trouwen. Dennis werkt niet meer als model. Hij gaat aan de slag als leidinggevende in één van de onroerendgoedbedrijven van het sultanaat.

Tunku Aminah is 31 jaar en de enige dochter van sultan Ibrahim Sultan Iskandar en Raja Zarith Sofiah. Het echtpaar heeft nog vijf zonen.

AFP De verlovingsfoto's.

AFP Wagen

AFP .

AFP Op hun huwelijksdag afgelopen zomer.