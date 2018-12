Sprookje van Frank Raes en Cath Luyten zit erop, na 15 jaar in volle vriendschap uiteen IDR

04 december 2018

00u00 0 Showbizz Nadat ze meer dan vijftien jaar een koppel vormden en veertien jaar als een getrouwd stel door het leven gingen, zijn VRT-sportjournalist Frank Raes (64) en presentatrice Cath Luyten (41) uit elkaar. "Dit is in onderling overleg beslist."

Het nieuws van hun relatiebreuk werd gisteren bevestigd door de VRT, de werkgever van beiden. "Na veertien jaar huwelijk hebben Frank en Cath in onderling overleg en volle vriendschap beslist elk hun eigen weg te gaan", klinkt het. Daarbij is vooral de zorg voor hun tienjarige zoon Bill de grootste prioriteit. "Frank en Cath benadrukken dat ze hun zoon Bill samen met alle liefde en de beste zorg zullen omringen. Frank en Cath beklemtonen tevens dat ze de breuk in alle intimiteit willen verwerken."

Leeftijdsverschil

De twee, die elkaar leerden kennen aan de koffieautomaat van de VRT toen Cath bij het showbizzprogramma 'De Rode Loper' werkte, moesten sinds het begin van hun relatie opboksen tegen heel wat vooroordelen. Vooral hun grote leeftijdsverschil zorgde ervoor dat heel wat mensen twijfelden aan de slaagkansen van hun relatie. Zowel Cath als Frank greep echter iedere gelegenheid aan om te benadrukken dat ze - ondanks die leeftijdskloof van 23 jaar - gelukkig waren. "Het leuke aan samen zijn met een oudere man is dat je het zelf ook niet meer erg vindt om ouder te worden", vertelde Cath onlangs nog aan deze krant. "Ik zal niet zeggen dat het leeftijdsverschil nooit een invloed zal hebben. Als Frank zijn gezondheid erop achteruitgaat, bijvoorbeeld. Maar ik weiger me nu al druk te maken over iets wat misschien veel later gaat gebeuren."

Daarnaast was er ook het feit dat Frank al drie kinderen had uit een eerder huwelijk, van wie de oudste maar vier jaar jonger is dan Cath. Maar ook dat bleek geen struikelblok te zijn. "Ze hebben me onmiddellijk toegelaten", vertelde Cath meermaals. Toen Frank en Cath - na vier jaar huwelijk - in 2008 hun zoon Bill kregen, werd de jongen dan ook vertroeteld door z'n halfbroers. "Ze zijn zo lief voor hem", aldus de presentatrice.

Al kon Cath niet vermijden dat ze ook met de keerzijde van hun leeftijdsverschil werd geconfronteerd. In 2009, amper een jaar na de geboorte van Bill, moest Frank een zware hartoperatie ondergaan omdat hij een lekkende hartklep bleek te hebben. Een zware tijd, waarin Cath een maand loopbaanonderbreking nam en noodgedwongen thuisbleef, omdat Frank niets meer kon. Absoluut geen gemakkelijke periode voor hun huwelijk, maar ook daar wisten de twee zich doorheen te worstelen.

Man van haar leven

Het koppel liet de hartproblemen achter zich, en ook Frank kwam er weer bovenop. Hij verslaat intussen opnieuw zonder problemen een WK, dat bewees hij deze zomer nog. "Het heeft ons alleen nog maar bewuster doen leven", zei Cath over die periode. Kortom: het hele plaatje leek te kloppen. Waar het uiteindelijk toch misliep en hoelang de twee al uit elkaar zijn, is onduidelijk.

Begin september leek er in ieder geval nog geen vuiltje aan de lucht. Toen omschreef Cath de sportjournalist in weekblad 'Story' nog als de man van haar leven. "Vooral door de combinatie van zijn rust, humor en looks. Die klik van het prille begin is er nog steeds. Wij zullen altijd beste maatjes blijven. We gunnen elkaar veel en kunnen mekaar veel vergeven. De helft van ons leven samen heb ik al in het buitenland gezeten voor reportages. Maar wij functioneren ook zonder elkaar, want we weten dat er altijd een moment komt waarop we weer samen zijn. Daar halen we energie uit, dat is een houvast. We zouden perfect een half jaar gescheiden kunnen leven... Laat het duidelijk zijn: ik wil samen met Frank oud worden."