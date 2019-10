Sprookje tussen Kevin Janssens en Ella-June Henrard alweer voorbij Redactie

17 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Amper een halfjaar nadat ze hun relatie bekendmaakten, is het sprookje tussen Kevin Janssens (40) en Ella-June Henrard (26) alweer voorbij. Op de set van de misdaadreeks 'Fair Trade', waar ze elkaar leerden kennen, leek eind deze zomer alles nog koek en ei tussen de twee. Waar het dan is misgelopen, blijft een vraagteken.

Eind augustus verschenen de twee voor het eerst samen op de première van 'De Patrick', waarin Kevin Janssens de titelrol vertolkt. Afgelopen dinsdag stond Ella-June Henrard dan weer zielsalleen op de rode loper van 'Torpedo', waarin ze de vrouwelijke hoofdrol kreeg. De vraag waar Janssens was of waarom hij afwezig was, werd vlotjes afgewimpeld met "geen commentaar". En in geschreven interviews moet elke verwijzing naar hem geschrapt worden.

Het gerucht dat het BV-koppel al enkele weken uit elkaar is, deed al langer de ronde. De managers van de twee acteurs willen niet reageren en doen geen uitspraak of Kevin en Ella-June al dan niet uit elkaar zijn. Maar mensen uit Kevins directe omgeving bevestigen de breuk nu wel. Dat is meteen ook de verklaring waarom de twee op sociale media al weken niks meer van elkaar liken, terwijl ze dat eerst wel gretig deden.

Kevin en Ella-June leerden elkaar begin dit jaar kennen op de set van 'Fair Trade', een nieuwe misdaadreeks van Marc Punt voor VTM. In de serie spelen ze een goed geolied politieduo, waardoor ze veel tijd met elkaar moesten doorbrengen. Zo sloeg de vonk over. Op 23 mei dit jaar postten ze allebei een dolverliefde foto op Instagram, genomen tijdens een duikvakantie in Egypte, met volgende woorden: "Shit happens", gevolgd door een hartje en "Laat ons nu gerust". Bij een setbezoek van de opnames van 'Fair Trade' in juli leek alles nog koek en ei tussen de twee. Op 30 augustus beantwoordde Kevin ook nog een foto van Ella-June op Instagram met een hartje, maar nadien bleef het ijzig stil.

Liefdesverdriet

Waar het fout is gelopen tussen de twee is niet duidelijk. Kevin sprak in augustus met 'HUMO' nog wel kort over de liefde. "Ik heb geleerd dat de liefde keihard werken is", zei hij. "Ik zit nog altijd op de schoolbanken. Blijven evolueren is de boodschap." Hij sprak toen ook al over liefdesverdriet, dat volgens hem erg intens kan zijn. "Er zijn mensen die dat snel van zich kunnen afschudden, maar ik dus niet. Je zet jezelf ergens voor 100% achter, je investeert alles om iets te doen lukken, en als het niét lukt, dan komt dat aan."

Naast Ella-June had Kevin al relaties met onder anderen Natalia, Josje Huisman en An Lemmens. Ella-June was eerder nog samen met 'Callboys'-acteur Rik Verheye, die ze leerde kennen tijdens de opnames van de tv-novelle 'Ella' in 2010.