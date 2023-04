Sprookje tussen Eva en Koen voorbij in 'Gestrand op Honeymoon Island'? “Je hebt me onzeker gemaakt”

Celebrities Waarom het maar niet wil lukken in de liefde voor Taylor Swift: “Ik was overrom­peld en vernederd na wat zij deed”

“Got a long list of ex-lovers, they’ll tell you I’m insane”, zingt Taylor Swift (33) in haar hit ‘Blank Space’. En die lijst - met voornamelijk bekende namen - blijft de popster maar aanvullen. Met als nieuwste toevoeging Joe Alwyn (32). De Britse acteur noemde zichzelf zes jaar lang het lief van Swift, maar ook die relatie hield geen stand. Eén ding is zeker, het woelige liefdesleven van de zangeres staat haaks op haar succesvolle carrière. Al lijkt het wel een wisselwerking, haar eindeloze relatiebreuken en de daarbij horende hits. Zet je schrap voor haar fameuze list of ex-lovers.