Sprookje tussen Danira en Bouba is ten einde MC

19 juni 2018

06u00 2 Showbizz Danira Boukhriss Terkessidis, de 27-jarige presentatrice bekend van onder andere ‘De Slimste Mens ter Wereld’, ‘Over Eten’ en ‘Steracteur Sterartiest’ en de zes jaar jongere Bouba Kalala, vooral bekend van zijn uitspraak "het leven is geen ponykamp" in ‘De Mol 2017’, zijn niet langer een koppel. Ze begonnen vorig jaar in stilte aan hun relatie en ze hebben nu ook in stilte een streep getrokken onder hun sprookje.

"We hebben een hele mooie tijd gehad samen, maar hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We blijven vrienden en wensen mekaar alleen maar het beste toe", aldus Danira.

Na lange gesprekken in de backstage van een festival sprong vorig jaar de vonk over tussen Danira en Bouba. Toch duurde het maanden, zelfs tot midden november, voor het tweetal hun liefde niet meer verstopte voor vrienden en familie. Meteen kwam ook een einde aan het eindeloze gespeculeer over de verhouding van Danira met haar goede vriend en co-presentator van ‘Over Eten’.

Helemaal onverwacht kwam het fijne nieuws over hun relatie vorig jaar niet. Danira en Bouba waren een zomer lang samen te zien op de zomerfestivals, waar Bouba professioneel ook moest zijn voor StuBru en diens reeks ‘Festivolhouder’. En Bouba was meer dan eens aanwezig bij de opnames van ‘Steracteur Sterartiest’.

Begin december plaatste Danira dan weer een foto met een veeg op haar gezicht geschminkt. Een duidelijke verwijzing naar haar vriend Bouba, die een opvallende moedervlek heeft onder zijn linkeroog. "Een vlek waar ik als kind complexen over had", zij hij eerder in een interview. "Tot ongeveer mijn zestiende was ik me er vreselijk van bewust, maar daarna ging het beter en heb ik ze leren accepteren. Als ik nu in de spiegel kijk, zie ik ze zelfs niet meer."

Kobe Ilsen was alvast grote fan van het koppel. "En of dat ik blij ben dat Danira van straat is. Ik word niet meer lastiggevallen met vragen over ons", klonk het in het voorjaar nog. Niet onterecht, want Kobe had toen het koppel ook al ontvangen in een special van ‘De Drie Wijzen’ voor ‘Kom Op Tegen Kanker’. Een gala-aflevering die pas in mei werd uitgezonden. "Wij hebben er eigenlijk niet bij stilgestaan of onze relatie vijf maanden na de opnames en voor de eigenlijke uitzending al voorbij zou zijn", merkte Bouba midden mei, vlak voor de uitzending van ‘De Drie Wijzen’ nog op.

En ook Danira had in die periode officieel alleen maar goede vibes. "Ik verwacht niet dat een man onder mijn balkon een serenade komt zingen of elke week met bloemen aan mijn deur staat. Af en toe een leuke verrassing mag wel natuurlijk. De ideale man moet me veel kunnen doen lachen. Verder verwacht ik niet veel", vond Danira midden april.

De volgende weken en maanden zal Danira het druk hebben met de voorbereidingen van een nieuw seizoen ‘Over Eten’, met Kobe Ilsen. Bouba zal deze zomer voor StuBru presenteren op Rock Werchter, TW Classic, Tomorrowland en Pukkelpop.