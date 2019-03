Spraakmakende boek Bo Van Spilbeeck maakt de tongen los: “Hopelijk snappen mensen nu hoe het is om te zijn zoals ik” IDR

"Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad. Niet alle transgenders krijgen zoveel steun". Nu Bo Van Spilbeeck (60) haar boek 'Eindelijk vrouw' uit heeft, beseft ze meer dan ooit hoe haar gezin als één blok achter haar staat. Én ze kijkt hoopvol naar de toekomst. Voor zichzelf en alle andere transgenders.

“De reacties op ‘Eindelijk vrouw’ zijn tot nu toe allemaal superpositief”, aldus Bo. “Ik krijg te horen dat het een heel warm boek is, waaruit vooral veel liefde blijkt tussen mijn vrouw, mijn kinderen en mij. Velen zeggen mij dat ze respect en bewondering hebben voor de moed die ik heb gehad en omdat ik zoveel moeilijkheden heb overwonnen. Ik hoop dat nog heel wat mensen het boek zullen lezen en er iets aan hebben.”

Da’s jouw voornaamste betrachting, niet?

Absoluut. En dan heb ik het niet enkel over mensen die zelf met die gevoelens kampen. Ik hoop dat het ook de anderen de ogen opent, dat ze snappen wat het is om te zijn zoals ik. Eerlijk: ik wacht nog op de negatieve reacties. Al hoop ik uiteraard dat ze uitblijven. (lacht)

Iemand die jou je geluk zeker gunt, is je vrouw Marianne. Zij was ook aanwezig tijdens de boekvoorstelling.

Marianne heeft altijd gezegd dat ze me steunde, maar dat ze dat niet voor de ogen van de hele wereld wilde doen. Net als mijn kinderen trouwens. En daar heb ik het volste begrip voor. Sinds het nieuws van mijn transitie bekend raakte, krijgen Marianne en ik voortdurend de vraag of we niet samen op de foto willen. Marianne heeft de boot afgehouden, maar de boekvoorstelling vonden we een mooie gelegenheid om die foto te maken.

Die foto versterkt ook jouw verhaal.

Voor mij is dat het mooiste bewijs dat Marianne achter mij staat. Niet iedereen heeft het geluk te kunnen terugvallen op iemand als zij. Ik ken heel wat transgenders bij wie de familie het niet accepteert. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad dat heel mijn omgeving dit heeft aanvaard, tot mijn bazen toe. Dat VTM mij vanaf dag één gesteund heeft, maakt hen tot een voorbeeld voor heel wat andere werkgevers.

Hoe reageerden jouw collega’s bij VTM?

Elke Pattyn vond het een straf verhaal, Cathérine Moerkerke ook. Mijn collega’s geloven precies wel dat het boek mensen kan inspireren. En dat was echt mijn bedoeling. Dus nee, ik mag niet klagen.

Merk je dat jouw collega’s je nu op de een of andere manier anders behandelen? Of ben je nog steeds dezelfde voor hen?

De meeste collega’s kenden wel al een deel van mijn verhaal. Als ik al anders ben voor hen, is dat vooral door wat er zich het voorbije jaar allemaal heeft afgespeeld rond mijn transitie.

Voelt het uitbrengen van ‘Eindelijk vrouw’ als een soort van tweede outing?

Nee, eerder als een vervolg op mijn eigenlijke outing, iets meer dan een jaar geleden. Mijn transitieproces is ook afgerond, hé. Voor mij voelt het alsof de cirkel rond is. Ik hoop dan ook dat ik vanaf nu een normaler leven kan gaan leiden, met meer tijd voor mijn vrouw en mijn gezin.

Je transitie blijft natuurlijk een interessant gespreksonderwerp.

Ja, en dat begrijp ik. Maar ik hoop ook dat er een dag komt dat we ’t over andere dingen kunnen hebben. Naast ‘Bo, het transgenderboegbeeld’ mag het ook eens gaan over Bo de journaliste of Bo die aandacht heeft voor Marianne en onze relatie. Maar uiteindelijk vind ik wel dat ik een verplichting heb om te spreken voor transgenders, want ik heb het voorbije jaar gemerkt dat ik door mijn bekendheid dingen kan laten bewegen en voor mensen iets heb betekend.

Stopt het verhaal rond jouw transitie nu?

Ja en nee. Ik ga niet meteen een tweede boek schrijven, maar er komt in september wel een Fran­se vertaling. En eind deze maand brengt Christophe Deborsu op RTL TVI een grote documentaire over mij, met aansluitend een groot debat. Ik heb dat toegezegd omdat ik denk dat de acceptatie van transgenders in Wallonië, en bij uitbreiding Frankrijk, niet zo ver staat als in Vlaanderen. Maar voorlopig hoef ik niet meer op de barricades te staan.

Jij wilt even ontspannen.

Precies. Ik heb pas nog genoten van een gezellig weekend met Marianne in Amsterdam. En ook de komende weken gaan we nog weg. Meer tijd maken voor Marianne, da’s wat ik wil doen vanaf nu. Zij verdient dat.