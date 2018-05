Spotify verwijdert muziek van R. Kelly uit playlists na beschuldigingen seksueel misbruik TTR

10 mei 2018

21u15

Bron: Belga 0 Showbizz De muziekstreamingdienst Spotify heeft de songs van de r&b-zanger R. Kelly uit zijn playlists verwijderd. Spotify nam die maatregel omdat de Amerikaanse artiest beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

De Zweedse muziekdienst stelt dat een nieuw "antihaatbeleid" is uitgewerkt waardoor artiesten met omstreden gedrag niet langer gepromoot worden. R. Kelly zal daardoor ook niet langer verschijnen in de lijst van aanbevolen artiesten, die Spotify op basis van een algoritme aan iedere gebruiker voorstelt.

Gevolgen

Het betekent evenwel niet dat R. Kelly volledig van Spotify geweerd wordt. Fans die specifiek op zoek gaan naar zijn muziek, zullen hem nog altijd kunnen aantreffen. Maar de artiest wordt niet langer "actief gepromoot", zegt Spotify. "We censureren de inhoud niet, maar we willen dat onze redactionele beslissingen in overeenstemming zijn met onze waarden", staat ook in de mededeling van het bedrijf.

De door Spotify samengestelde playlists spelen een steeds belangrijkere rol binnen de muziekwereld. Via die lijsten kunnen muziekliefhebbers op een eenvoudige manier kennis maken met acts die nauw zouden aansluiten bij hun muzikale smaak. Het al of niet opduiken in zo'n speellijst kan voor een artiest een duidelijke invloed hebben op de verkoopcijfers.

Seksueel misbruik

De 51-jarige zanger wordt al sinds 1994 in verband gebracht met seksueel misbruik. Verschillende vrouwen zeggen dat ze gedwongen werden om seks met hem te hebben of beschuldigen hem van emotioneel misbruik. R. Kelly heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. In de nasleep van de #metoo-affaire kwam hij opnieuw onder vuur te liggen. Met de hashtag #MuteRKelly werd er op sociale media zelfs actief campagne tegen hem gevoerd.

R. Kelly werd in de jaren negentig wereldberoemd met singles als "Bump n' Grind" en "I Believe I Can Fly". Hij heeft wereldwijd meer dan 40 miljoen albums verkocht.