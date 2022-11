Spotify onthult meest beluisterde nummers van 2022 in België: “Jullie hebben een zeer divers muzieklandschap”

‘Spotify Wrapped’ verschijnt ieder jaar begin december op de streamingdienst. Spotify baseert de statistieken over het luistergedrag van haar gebruikers op basis van gegevens die werden verzameld tussen 1 januari en 26 november (van het afgelopen jaar, red).

“Het is de achtste keer dat we deze lijstjes samenstellen”, legt Wilbert Mutsaers - Spotify Benelux-baas - uit. “Vorig jaar werden de lijstjes nog grotendeels gedomineerd door de coronapandemie. Verschillende artiesten aarzelden om muziek uit te brengen, omdat ze niet op tournee konden gaan. De eerste maanden van 2022 waren op dat vlak nog onzeker, maar de schade werd meer dan ingehaald. Onder meer dankzij de fantastische festivalzomer in België, en de daarbij horende media-aandacht. Er was een euforie, omdat de wereld weer open ging. Artiesten wilden daar ook op inzetten, met - al dan niet uitgestelde -tournees en nieuwe muziek.”

De meest gestreamde artiesten wereldwijd in 2022 1. Bad Bunny 2. Taylor Swift 3. Drake 4. The Weeknd 5. BTS

De meest gestreamde artiesten in België in 2022 1. Ed Sheeran 2. The Weeknd 3. Ninho 4. Damso 5. David Guetta 6. Taylor Swift 7. Jul 8. Drake 9. Imagine Dragons 10. Harry Styles

Dit jaar werd geen enkele artiest vaker gedraaid dan Ed Sheeran. Enigszins opmerkelijk, want album ‘=’ kwam vorig jaar uit. “Maar bij Sheeran is dat relatief”, klinkt het. “Hij heeft in 2022 een grote wereldtournee gedaan, en bepaalde tracks werden ook pas de voorbije maanden gepromoot. Bovendien heeft hij veel samenwerkingen gedaan, en dat telt behoorlijk op. Tel daar nog eens bij dat Sheeran een gevestigde waarde is: mensen willen zijn muziek horen, of ze nu nieuw of oud is.”

(lees hieronder verder)

De meest verrassende naam in dit lijstje is ongetwijfeld Ninho. Een Franse rapper met Congolese roots, waar u tot voor kort nog nooit van had gehoord. Toch heeft de man - goed voor 4,3 miljoen volgers op Instagram - met z’n laatste album ‘Jefe’ een monstersucces te pakken. Bij de release na amper vijf dagen al goed voor goud. “Hij is vooral populair in hiphopkringen, en in Wallonië”, verduidelijkt Mutsaers. “Vaak hebben deze artiesten een trouwpubliek, die nummers meermaals achter elkaar afspeelt. Dan haal je veel streams, zonder dat daar noodzakelijk een radiohit aan gekoppeld is.”

In diezelfde categorie blijft ook Damso mateloos populair. Meer zelfs: de Brusselse rapper schuift in 2022 een plaats op in het lijstje. Dat maakt van hem de hoogst genoteerde Belgische artiest. Verder in de Top 30 treffen we ook Stromae, Angèle en Camille aan. “Het interessante aan de Belgische lijstjes is dat jullie je niet laten begrenzen door een bepaalde taal: zowel Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige muziek scoort”, aldus Mutsaers. “Internationale hits zijn doorgaans ook in België een hit. Dat is lang niet overal ter wereld het geval, en betekent dat België een gevarieerd muzikaal landschap heeft.”

De meest gestreamde albums wereldwijd in 2022 1. Bad Bunny: ‘Un Verano Sin Ti’ 2. Harry Styles: ‘Harry’s House’ 3. Olivia Rodrigo: ‘SOUR’ 4. Ed Sheeran: ‘=’ 5. Doja Cat: ‘Planet Her’

De meest gestreamde albums in België in 2022 1. Ed Sheeran: ‘=’ 2. Harry Styles: ‘Harry’s House’ 3. Stromae: ‘Multitude’ 4. Ninho: ‘Jefe’ 5. Metejoor: ‘Metejoor’ 6. Imagine Dragons: ‘Mercury - Acts 1 & 2' 7. Olivia Rodrigo: ‘SOUR’ 8. Dua Lipa: ‘Future Nostalgia’ 9. Angèle: ‘Nonante-Cinq’ 10. Gazo: ‘KMT’

Bij de meest gestreamde albums haalden twee Belgen de top vijf: Stromae en Metejoor. Eerstgenoemde keert nog een tweede keer terug. Zo wist hij - net als Angèle, Camille en Damso - twee albums in de Belgische Top 50 te krijgen. Zij zijn ook allemaal aanwezig in de Top 20, telkens met één album.

De meest gestreamde liedjes wereldwijd in 2022 1. Harry Styles: ‘As It Was’ 2. Glass Animals: ‘Heat Waves’ 3. ‘The Kid LAROI’: ‘STAY (with Justin Bieber)’ 4. Bad Bunny: ‘Me Porto Bonito’ 5. Bad Bunny: ‘Tití Me Preguntó’

De meest gestreamde liedjes in België in 2022 1. Harry Styles: ‘As It Was’ 2. Glass Animals: ‘Heat Waves’ 3. Lost Frequencies: ‘Where Are You Now’ 4. Tom Odell: ‘Another Love’ 5. GAYLE: ‘abcdefu’ 6. MEAU: ‘Dat heb jij gedaan’ (in Nederland staat het nummer op de derde plaats, red.) 7. Stromae: ‘L’enfer’ 8. Elton John: ‘Cold Heart - PNAU Remix’ 9. Gabry Ponte: ‘Thunder’ 10. James Hype: ‘Ferrari’

De meest gestreamde song van 2022 is ‘As It Was’ van Harry Styles, meteen ook de grootste hit van de Brit. “Dat nummer vat de tijdsgeest na de pandemie goed samen”, stelt Mutsaers. “Iedereen wil terug naar hoe het vroeger was. ‘As It Was’, dus.” Daarnaast zijn Glass Animals en Tom Odell verrassende namen in het rijtje. “’Another Love’ bestaat al sinds 2013, en ook ‘Heat Waves’ is geen recente track”, klinkt het. “Noem dat gerust diesel-nummers, die langzaamaan steeds groter werden. Mensen lijken die liedjes niet beu te worden. Zo is ‘Another Love’ in 2022 uitgegroeid tot een anthem onder studenten.”

Naast Lost Frequencies - die met zijn ‘Where Are You Now’ ook de best scorende Belgische track wereldwijd te pakken heeft - zijn ook Stromae (2x), Metejoor en Angèle in de Top 50 terug te vinden.

(lees hieronder verder)

Olivia Rodrigo - vorig jaar nog de grote winnares - moet het in 2022 met minder aandacht doen. Haar album ‘Sour’ (uit 2021, red.) behaalt in België een zevende plaats. “Haar album was daarmee nog aardig succesvol, maar het klopt inderdaad dat zij minder goede cijfers kan voorleggen in vergelijking met vorig jaar. Ik ben heel benieuwd hoe een tweede album van haar zal scoren.”

Dit jaar bleek in België Ed Sheeran de populairste. Wie die eer volgend jaar te beurt valt, daarover durft Mutsaers niet te speculeren. “Maar da’s ook niet erg”, lacht de Nederlander. “Het leuke aan de muziekwereld is juist dat onvoorspelbare. Ik had begin dit jaar nooit kunnen zeggen dat ‘Heat Waves’ het zo goed zou doen, of dat Tom Odell opnieuw zoveel aandacht zou krijgen.” Dat belooft voor 2023.

LEES OOK