Spotify-account van prins Laurent onthult zijn guilty pleasures

Celebrities Patrick Dempsey scheert zélf zijn haar en daar kunnen zijn fans niet mee lachen: “Wat doe je nu?”

Mensen op sociale media zijn in shock door het nieuwe kapsel van Patrick Dempsey (56). De ‘Grey’s Anatomy’-acteur stond in de show bekend als McDreamy door zijn uiterlijk en mooie lokken. Maar Dempsey vindt dat het tijd is voor iets nieuws. Op sociale media deelt zijn vrouw Jillian een video waarin Patrick zélf zijn haren afscheert. Onder de post schrijven veel fans dat ze het niet eens zijn met zijn keuze. “Waarom zou je dat nu doen?” Andere mensen zijn wel helemaal fan. “Toch één man die mooi staat met een buzzcut.”

