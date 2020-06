Sportpaleis-topman Jan Van Esbroeck: “Sportpaleis vullen zal pas kunnen als vaccin er is” LOV

15 juni 2020

07u10

Bron: Studio Brussel 0 Showbizz Geen vaccin, geen gevuld Sportpaleis. Dat stelde Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleis Group, tijdens een interview op Studio Brussel. De toekomst blijft erg onzeker voor de Belgische concertzalen.

Vanaf 1 juli mogen er weer concerten gegeven worden, maar wel met strikte voorwaarden. Zo mogen er maximum 200 mensen aanwezig zijn, met zitplaatsen op veilige afstand en bij voorkeur ook met mondmaskers. Regels die gelden voor kleine, maar ook grote zalen. Jan Van Esbroeck, CEO van Sportpaleis Group, sprak over de toekomst van zijn zalen op Studio Brussel. “Wij moeten vertrouwen hebben in de goede afloop. Want we hebben geen andere keuze: dit moét goed aflopen.”

Vaccin

Massa-evenementen werden tot minstens het einde van augustus verboden, maar wat daarna zal gebeuren, blijft nog één groot vraagteken voor organisatoren. “Het concert van Elbow is zo al vier keer verplaatst”, geeft Van Esbroeck toe. Hij stelt ook dat het momenteel moeilijk is om de (internationale) agenda te vullen. “Wij leven eigenlijk 9 maanden vooruit”, zegt de CEO. “Maar nu is er niemand van die grote artiesten die iets durft aan te kondigen. Die wachten allemaal of het najaar van 2021 wel haalbaar zal zijn.”

Daarvoor is het belangrijk dat niet enkel de situatie in België stabiel is, maar ook in het buitenland. “Wij leven van het internationale talent, en dat gaat er alleen maar komen als heel Europa beschikbaar is voor die talenten. Zij kunnen niet op tournee gaan als ze niet zeker zijn dat ze hun 20-30 concerten kunnen doen.” Hij vreest dan ook dat een vaccin noodzakelijk is voor grote concerten weer aan de orde zijn. “Ik vrees dat het Sportpaleis, zoals het vroeger was, maar gaat lukken als er een vaccin is.” De groep experimenteert met kleine bezettingen in zalen zoals de Lotto Arena, maar Billie Eilish voor 30 procent publiek laten optreden? “Dat krijg je niet gedaan.”