Sportpaleis-directeur Jan Vereecke over John Miles: “Moeilijk te vatten, in juli was John nog te gast bij ons”

Een agressieve vorm van kanker maakte zondag een einde aan het leven van John Miles (72). Hij stierf thuis in Newcastle, Engeland. Omringd door zijn vrouw en zoon, John Miles Jr. “Het is zijn zoon die me gisteren belde met het vreselijke nieuws”, vertelt Jan Vereecke van het Sportpaleis — de twee werden vrienden door Night of the Proms, waarop John jaarlijks optrad. “Het is heel moeilijk om te vatten. De laatste week van juli was John nog te gast bij ons, voor de zomereditie van Night of the Proms. We zijn toen samen nog gaan golfen en lekker gaan eten. Hij wist niet eens dat hij ziek was.”