Sportpaleis-CEO hoopt dat hij vandaag groen licht krijgt om zalen voor 70% te vullen

08 september 2020

Sportpaleis-CEO Jan Van Esbroeck hoopt dat het stadsbestuur vandaag groen licht geeft om bepaalde concerthallen gedeeltelijk opnieuw te openen. Als alles goed gaat, zou het Sportpaleis dan voor 70% gevuld mogen worden, mits de nodige coronamaatregelen worden genomen.

Het zou kunnen dat onder andere het Sportpaleis en de Lotto Arena een uitzonderingstoelating krijgen van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, om opnieuw evenementen te organiseren. Dat zou een welkome verademing zijn voor de cultuursector, die al een half jaar platligt. “Het zal nog niet dansen en springen zijn, maar we gaan heel binnenkort weer leuke dingen kunnen beleven”, aldus Van Esbroeck op Studio Brussel. Welke evenementen er precies zullen doorgaan is nog niet bekend, wel laat Van Esbroeck al weten dat er gefocust zal worden op lokaal talent. “We zullen eerst en vooral de kleinere zalen openen, want zelfs op 70% capaciteit kom je in het Sportpaleis nog altijd op 11.000 man.”

Volgens Van Esbroeck wijst een onderzoek van de keten ook uit dat het publiek mentaal klaar is om terug naar grotere events te komen. “Het zal wennen zijn voor iedereen, om zo met een mondmasker langs te komen. Maar dat is een drempel waar we, geloof ik, wel over kunnen stappen.”