Sportpaleis bouwt het podium van 24UUR LIVE op:

“Blij dat we eindelijk nog eens buiten kunnen”

Vrijdagavond is het feest in het Sportpaleis in Antwerpen. Want 24 uur lang zullen meer dan 100 artiesten het beste van zichzelf geven voor een lege concertzaal. Het initiatief kwam van Miguel Wiels. Hij en zijn band hadden er genoeg van om binnen te zitten. De opbouw van het podium begint vandaag en de techniekers zijn blij dat ze eindelijk nog eens kunnen werken.