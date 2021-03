Het is bijna een jaar geleden toen we voor het eerst in lockdown gingen. Daardoor kreeg de evenementensector harde klappen. Nu een jaar later heeft initiatiefnemer Miguel Wiels 24 UUR LIVE bedacht. Een 24 uur durende show met meer dan 100 artiesten. Zij zullen optreden voor een leeg Sportpaleis. Maar alles zal gestreamd worden op onze website.

Vanmorgen om 7 uur begon de technische ploeg met de opbouw van het podium. En ze zijn alvast enthousiast dat ze na bijna een jaar stilzitten eindelijk terug kunnen werken. Dat is ook zo voor technicus Johan Leyts: “Heel goed dat we nog eens buiten kunnen. De collega’s, de muzikanten, de vrienden terug eens zien. Eindelijk nog eens zoals het vorig jaar of twee jaar geleden in de zomer was.” En ook de kok in het Sportpaleis, Jan Delbaere, is blij dat hij eten voor zijn crew kan voorzien: “ Het voelt fantastisch aan, ik weet wel dat het niet het begin van alles is, maar het geeft ons perspectief over wat kan komen. We moeten nog even geduld hebben denk ik.”