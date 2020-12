Sportjournalist Filip houdt van de beperkingen in het leven: “Ik wil niet alles geproefd en geprobeerd hebben”

dé video van 2020 Van schending protocol tot tranen van Delphine: dit waren de meest opmerkelij­ke royalty­beel­den van 2020

25 december Wij overlopen samen met jou dit vreemde jaar aan de hand van grappige, opmerkelijke of bizarre video’s in verschillende categorieën. Vandaag focussen we op de hogere kringen met enkele bijzondere royaltymomenten.