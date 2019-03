Sporten in robotpak: Evy Gruyaert opent eigen E-fitcenter CD

15 maart 2019

00u00 9 Showbizz Na het (hard)lopen en de yoga heeft Evy Gruyaert (39) zich nu ook verdiept in E-fitness. Voorlopig is het concept, waarbij je sport in een elektrodenpak, nog niet echt populair in Vlaanderen. Daarom heeft Evy samen met twee vennoten een E-Fitcenter geopend in Deinze. "Ideaal voor mensen met weinig tijd."

"Elektrofitness is er onder andere voor mensen die pijn hebben in de rug of nek door geblokkeerde spieren", verduidelijkt Evy Gruyaert. "Die elektroden in het robotpak maken de spieren tijdens het bewegen wat losser. Ook op migraine zou het een positief effect hebben. Al is het geen wondermiddel." Het centrum werkt op verschillende pijlers: spieropbouw, beter silhouet, pijnreductie en het ontspannen van geblokkeerde spieren. Er wordt daarnaast ook coaching gegeven, persoonlijke begeleiding en voedingsadvies. “We bekijken jouw persoonlijke situatie en kijken welke aanpak/systeem voor jou het best zal werken. En elke 6 weken evalueren we dat en passen we aan indien nodig.”

E-fit is er vooral voor mensen die niet houden van de traditionele fitness, waar je de helft van de oefeningen vaak verkeerd doet omdat je de toestellen niet goed kent. "Dan is dit concept veel interessanter. Pas op, in het begin was ik ook heel sceptisch over dat robotpak, maar het werkt wel degelijk."

Te druk

Evy combineert haar taken in het E-fitcenter momenteel met opdrachten voor radiozender Nostalgie. Op VIER presenteert ze daarnaast het antiekprogramma 'Stukken van mensen'. "We doen al research voor een nieuw seizoen en we kijken daarnaast of we een vervolg kunnen maken op 'De Leeuwenkuil'."

Toch is Evy van plan vaak in de nieuwe zaak te staan. "Om alles in goede banen te leiden, maar ook om workshops te geven. Of zelf aan E-fit te doen.” Haar webshop heeft Evy ondertussen wel stopgezet, omdat het te druk werd. Dat werd ook nefast voor haar gezondheid. "Ik heb daar goed over nagedacht, net als over de plannen in Deinze. Dat is inspannend, maar ook ontspannend. En het is ook een totaal ander verhaal dan de webshop. Daar stopte het werk nooit, terwijl we nu met een team van drie zijn en ik zelf kies wanneer ik er moet zijn. De zaak ligt ook vlak bij m'n woning.”