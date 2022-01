Sportankers Lies Vandenberghe en Maarten Breckx verwachten een tweede kindje

‘Happy new year from our growing family to yours. Baby brother on the way #july2022.’ Met die woorden maakte VTM-sportanker Lies Vandenberghe op sociale media bekend dat ze zwanger is van een jongen. Voor Lies en Maarten is het hun tweede kind samen, want in juli 2019 kregen ze al een zoon: Georges.

(Lees verder onder de Instagrampost)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In eerdere interviews vertelde Lies al dat ze regelmatig de vraag kreeg wanneer er een broertje of zusje voor Georges komt. “Sommige kijkers denken zelfs dat ik weer zwanger ben, terwijl ik nu minder weeg dan voor mijn zwangerschap”, klonk het een jaar geleden. “Blijkbaar gaat iedereen ervan uit dat er een tweede kind komt. Jammer, want mensen kunnen perfect voor eentje kiezen. Maar wij weten wel dat er zeker een tweede en misschien zelfs een derde komt. Maar we zullen het een beetje moeten plannen. Ik kan niet hoogzwanger zijn in de zomer van 2021 – met de Olympische Spelen en het EK Voetbal. Dat kan ik Maarten en onze collega-sportanker Jan (Dewijngaert, red.) niet aandoen (lacht). Anderzijds willen we ook de natuur haar ding laten doen.”

Maarten en Lies leerden elkaar zeven jaar geleden kennen bij VTM Nieuws. Hij werkte toen al voor de sportredactie, zij startte als stagiaire bij Royalty. Na een jaar sloeg de vonk over. In 2018 stapten de twee in het huwelijksbootje. Sinds april 2020 zijn Maarten en Lies ook rechtstreekse collega’s van mekaar, want ze zijn beiden sportanker bij VTM Nieuws. Maar dat betekent niet dat ze nauw samenwerken. “Als Maarten aan het werk is, ben ik bij onze zoon Georges. En omgekeerd”, vertelde ze begin 2021 in Story. “Zo is er bijna altijd opvang voor hem, het nadeel is dan weer dat we als gezin niet zoveel samen kunnen doen. Maar Georges heeft ons allebei nodig, dus hebben we bij het opstellen van de werkroosters gevraagd om ons zeker één dag per week samen vrij te geven. Ook voor ons als koppel is dat fijn. Een goed evenwicht bewaren is heel belangrijk om gelukkig te blijven.”

LEES OOK: