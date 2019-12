Sportanker Catherine Van Eylen terug op de radio na 2 maanden afwezigheid MVO

05 december 2019

20u39 0 Showbizz Catherine Van Eylen werd vanavond door Peter Vandenbempt opnieuw verwelkomd bij ‘Sporza’ op Radio 1. Ze brengt daar verslag uit over de Beker Van België-match tussen Moeskroen en Anderlecht.

Van Eylen stond twee maanden buiten spel, na een ongeval in het buitenland. Op weg naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Yorkshire, eind september, brak ze haar heup. “Ik keek enorm uit naar het WK. We zouden er een vakantie van maken”, zei ze toen. “Helaas ging het al tijdens de eerste dag fout. We daalden af via een smalle landweg en voor ik het wist, lag ik er.”

Catherine onderging een operatie en moest daarna twee maanden revalideren. Nu is ze eindelijk terug op post.