Sport, emoties én drama: vijf meeslepende streamingtips

StreamzWeinig hobby’s maken zo veel emoties in ons los als sport. Naar aanleiding van de nieuwe Streamz-release ‘The Window’, dat zich afspeelt tijdens de transferperiode binnen het voetbal, vullen wij onze Kijkgids deze week aan met andere topseries en films die drama en sport verweven tot een meeslepende kijkervaring. Diepe karakterstudies in ‘Friday Night Lights’ (Hulu), datagedreven stuntwerk in ‘Moneyball’ (Netflix), hilarische scènes in ‘Ted Lasso’ (Apple TV+) en een temperamentvolle basketbalcoach in ‘Big Shot’ (Disney+): dit zijn onze favoriete sporttitels om te streamen.

Net nu Operatie Propere Handen na een lange mediastilte opnieuw de gemoederen beroert, pakt Streamz uit met ‘The Window’, een tiendelige dramaserie over de schimmige kant van de transfermarkt en de wereld van het profvoetbal. Makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat - beiden nochtans uitermate geknipt voor een rol - krijgt u niet te zien. Maar met Lynn Van Royen als journaliste Esther Birch en bijrollen voor Louis Talpe, Jenne Decleir, Barbara Sarafian en Ella Leyers is ons land toch goed vertegenwoordigd in deze Duits-Japans-Belgische coproductie. Centraal in ‘The Window’ staat het 17-jarige Engelse toptalent Jordan Burdett (Samuel Jordan), die hoog op het verlanglijstje prijkt van zowat elke Europese topclub. Verwacht je echter niet aan overstapjes, omhalen of andere technische hoogstandjes. Bedenker James Payne verplaatste de actie van op naar naast het veld. Zo stelt ‘The Window’ dubieuze tactieken en machtsspelletjes van makelaars, clubbestuurders, spelers en geldwolven aan de kaak.

De achterkant van de transferwereld leren kennen? Bekijk ‘The Window’ op Streamz.

‘Friday Night Lights’ - Hulu

‘Clear eyes, full hearts, can’t lose! Vooraleer hij in Hollywood de knappe filmrollen aan elkaar begon te rijgen, schreeuwde Kyle Chandler (‘The Wolf of Wall Street’) het American footballteam van Dillon High naar de zege in ‘Friday Night Lights’ (2006-2011). De serie scheerde nooit hoge toppen qua kijkcijfers, maar oogstte veel lof voor haar knappe portret van ‘Middle America’, het landelijke hart van de Verenigde Staten. Aandachtige kijkers zullen heel wat bekende koppen zien passeren (o.a. Connie Britton, Michael B. Jordan, Jesse Plemons en Taylor Kitsch), die allen de kans krijgen om te schitteren dankzij de diepe karakterstudies van de hoofdpersonages. Voor zijn glansrol als coach én mentor Eric Taylor ontving Chandler in 2011 de ultieme bekroning met een Emmy voor beste acteur.

‘Friday Night Lights’ - te zien op Hulu

‘Moneyball’ - Netflix

Dit biografisch drama, gebaseerd op het gelijknamige boek van Michael Lewis, vertelt het relaas van het waargebeurde wonderseizoen 2002 van Oakland Athletics, een van de armste teams uit de Major League Baseball. Na het vertrek van sterspelers Johnny Damon, Jason Giambi en Jason Isringhausen zit manager Billy Beane (vertolkt door Brad Pitt) bij de start van het seizoen met de handen in het haar. Geld om gelijkwaardige vervangers te halen is er niet, dus zoekt Beane met behulp van statisticus Peter Brand (Jonah Hill) zijn heil in puur datagedreven scouting en transfers. Met een ensemble van ‘has beens’, spelers wiens carrière op sterven na dood was, begint Oakland Athletics aan een onwaarschijnlijke zegereeks.

‘Moneyball’- te zien op Netflix

‘Ted Lasso’ - Apple TV+

Een van de paradepaartjes op Apple TV+ is zonder twijfel het populaire ‘Ted Lasso’. Jason Sudeikis waant zich de immer optimistische voetbalcoach Ted Lasso. De onbekende American footballcoach uit Kansas wordt ondanks zijn gebrek aan voetbalkennis en - ervaring ingehuurd om het Engelse AFC Richmond te begeleiden, en dat levert meermaals hilarische scènes op. De twee eerste seizoenen werden laaiend enthousiast onthaald - Sudeikis won begin dit jaar een Emmy en Golden Globe voor beste acteur in een komische reeks - en de komst van een derde deel is alvast bevestigd.

‘Ted Lasso’ - te zien op Apple TV+

‘Big Shot’ - Disney+

We kunnen niet ontkennen dat ‘Big Shot’ wat doet denken aan het succesvolle ‘Ted Lasso’, al is deze Disney-variant iets minder komisch en gevat. Niettegenstaande vervult acteur John Stamos (‘Full House’) zijn rol als de temperamentvolle basketbalcoach Marvyn Korn wonderwel. Nadat hij de mist inging op zijn vorige job en ontslagen werd, komt hij op een eliteschool vol meisjes terecht. Hij neemt er met zijn gekende kille werkwijze de leiding over het team, maar dat pakt niet goed uit. Zoals u allicht al kunt voorspellen, groeien beide kampen gaandeweg echter dichter naar elkaar toe.

‘Big Shot’ - te zien op Disney +

