Spoiler: Temptation Island-verleidster stapt vroeger op dan verwacht EDA

11 februari 2018

17u26 0 Showbizz Het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ is nog maar net begonnen of één van de verleidsters zal het eiland vervroegd verlaten.

Het gaat om Yana Daems, de Oostendse nagelstyliste met '670 cc aan humor'. “Ze is na overleg met de productie om persoonlijke redenen vroeger dan verwacht uit Thailand teruggekeerd”, meldt Het Nieuwsblad. Wat de precieze reden is, is nog een mysterie. De blondine zal nog twee weken te zien zijn in het programma. In die tijd kunnen er dingen gebeuren die haar vertrek hebben beïnvloed.

De Instagram-account van ‘Temptation Island 2018’, beheerd door de Nederlandse zender, insinueert dat haar vertrek wel eens zou kunnen betekenen dat er een nieuwe verleidster in de plaats komt. Fans mogen nu volop speculeren. Voorlopig gaan er veel stemmen op voor Pommeline. Allicht omwille van haar evenwaardige dosis 'humor'.