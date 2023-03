SPOILER. Bekende Vlaming is verrassende tiende kandidaat in 'De Mol’

Film INTERVIEW. Keira Knightly wil geen lustobject meer zijn: “Ik ben het spuugzat om ‘sexy piraat’ te spelen”

Geen bombastisch kostuumdrama, en al zéker geen piraterij: Keira Knigtley (35) gooit het over een andere boeg in de donkere thriller ‘Boston Strangler’, die vanaf nu te bekijken is op Disney+. Wij spraken de wereldberoemde actrice over haar nieuwste film, haar kijk op het leven als vrouw in Hollywood, en de burn-out die haar bijna onderuit haalde. “Ik laat mannen mij niet meer vertellen wanneer ik mijn kleren uit moet doen.”