Spoiler alert voor 'Familie'-fans: Lars en Veronique samen gespot! hl

15 mei 2018

17u21 4 Showbizz Sandrine André postte een interessante selfie online, die een belangrijke verhaallijn in ‘Familie’ lijkt te verklappen. Worden Veronique en Lars dan toch opnieuw een koppel in de VTM-soap?

De actrice zit op de foto glunderend in een vliegtuig en post daarbij de boodschap: ‘Met een vreemde man op weg naar …’. Aangezien Sandrine ook vermeldt dat het om tv-opnamen in het buitenland gaat, is de link volgens enkele alerte soapfans heel snel gelegd. De neus van de man naast haar is nog net zichtbaar en lijkt wel heel hard op die van … Kürt Rogiers. Veronique en Lars samen op één vliegtuig en dat met een seizoensfinale in het vooruitzicht? Dit gaat vonken geven!

Met een vreemde man opweg naar...... #filmeninhetbuitenland #lovemejob #spoiler #spoileralert #effeweg #hoody Een foto die is geplaatst door null (@sandrine__andre) op 15 mei 2018 om 10:19 CEST

Affaire

Lars en Veronique hadden vorig seizoen als minnaars een broeierige affaire, die uiteindelijk ook voor de huwelijksbreuk tussen Veronique en Mathias (Peter Bulckaen) zorgde. Het personage van Sandrine zei ondertussen haar job op bij VDB Fashion om ver van Lars te kunnen blijven. Met Mathias, ondertussen haar ex, wil ze een nieuwe, eigen bedrijf opstarten. Maar het was de kijkers zeker niet ontgaan, dat elke keer Veronique en Lars elkaars pad kruisten, er massa's elektriciteit in de lucht hing. Alsof ze elk moment weer in elkaars armen zouden vallen. Op social media zorgde dat al voor heel wat smeekbedes van soapfans: "Laat die twee toch opnieuw samen samenkomen!"

De selfie van de twee acteurs op één vliegtuig, lijkt de verhaallijn van een verzoening te bevestigen. Sandrine voedt met veel plezier de speculaties, want ze voegt zelf aan haar foto de hashtag 'spoiler' toe. Team Larsique lijkt opnieuw in de maak. Dus toch?